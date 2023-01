Wissenschaftliche Entdeckungen: Kaum noch Fortschritt in der Forschung?

Fachleute haben im 20. und 21. Jahrhundert so viele neue Entdeckungen gemacht und derart viel Wissen angesammelt wie vermutlich nie zuvor. Doch der Fortschritt in der Forschung erlahmt offenbar, wie Russell Funk von der University of Minnesota und zwei seiner Kollegen im Fachmagazin »Nature« berichten. In einem Zeitraum von mehr als 60 Jahren sei die Zahl an bahnbrechenden Erkenntnissen und Patenten in zahlreichen Disziplinen gesunken. Als Gründe für diese Entwicklung nennt die Arbeitsgruppe, dass sich Forscherinnen und Forscher heutzutage viel mehr Wissen aneignen müssen als zuvor, um überhaupt neue Erkenntnisse zu gewinnen und neue Technologien entwickeln zu können.

Für ihre Studie werteten die drei Wissenschaftler ungefähr 25 Millionen Fachpaper verschiedener Disziplinen aus einem Zeitraum von 1945 bis 2010 aus – sowie zirka 45 Millionen Patente aus der Zeit von 1980 bis 2010. Dazu nutzten sie die Datenbanken »Web of Science« und »Patents View« des US-Patentamts. Ihre Ergebnisse überprüften sie zudem anhand weiterer Onlinebibliotheken und Abstractsammlungen wie »JSTOR« oder »PubMed«, die insgesamt 20 Millionen Studien umfassten.

Um messen zu können, ob und wie sich die Zahl an neuen Entdeckungen und Patenten über die Jahrzehnte verändert hat, nutzten Funk und seine Kollegen einen entsprechenden Maßstab, den so genannten CD Index. Dieser orientiert sich an der Art des wissenschaftlichen Fortschritts: So gibt es zum einen Erkenntnisse, die bestehendes Wissen bestätigen und es somit untermauern. Zum anderen können neue Ergebnisse den bisherigen Kenntnisstand widerlegen und für einen Forschungsdurchbruch sorgen. Den Unterschied haben Funk und Co daran bemessen, ob Studienautoren auf Vorarbeiten verweisen oder nicht. Gelingen nämlich bahnbrechende Erkenntnisse, werden in der Folge seltener die widerlegten Studien zitiert.