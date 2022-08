Ernährung: Süßstoffe verändern, wie wir gewöhnlichen Zucker verarbeiten

Kalorienlose Süßungsmittel wie Saccharin oder Sucralose verschlechtern den Zuckerstoffwechsel und treiben den Blutzucker weiter in die Höhe als gewöhnlich. Zu diesem Ergebnis kommt eine Forschungsgruppe um Jotham Suez vom israelischen Weizmann Institute of Science. Laut der in der Fachzeitschrift »Cell« erschienenen Studie, für die die Forscher den Zuckerstoffwechsel von Menschen und Mäusen untersuchten, hängt das mit Veränderungen im Mikrobiom des Darms zusammen.

Die Biologen und Biologinnen suchten für ihr Experiment nach Probanden, die ausnahmslos auf Süßstoffe verzichteten. Angesichts des sehr verbreiteten Einsatzes von kalorienlosen Zuckeralternativen war dies leichter gesagt als getan. Dennoch fand das Team schließlich 120 solcher Freiwilligen. Diese teilten sie in sechs Gruppen auf. Vier davon sollten zwei Wochen lang jeden Tag Tabletten mit Saccharin, Sucralose, Aspartam oder Stevia zu sich nehmen, die restlichen Versuchspersonen wurden in zwei Kontrollgruppen eingeteilt.

Davor, währenddessen und danach unterzogen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mehreren Glukosetoleranztests. Dafür tranken sie 50 Gramm des in Wasser gelösten Einfachzuckers auf leeren Magen. Mit einem kontinuierlich messenden Sensor, wie er bei Diabetikern zum Einsatz kommt, konnten die Forscher ermitteln, wie sich die Zuckeraufnahme auf den Blutzuckerspiegel auswirkte.

Glukose gelangt über die Darmwand ins Blut und lässt den Blutzuckerspiegel ansteigen. Dieser Ausschlag war in der Saccharin- und in der Sucralose-Gruppe signifikant höher als vor Beginn des Experiments. Sobald die Probanden allerdings aufhörten, regelmäßig Süßstoffe zu sich zu nehmen, normalisierte sich die Blutzuckerantwort nach wenigen Tagen wieder.