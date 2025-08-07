Super-Ager: Was das Gehirn geistig topfitter Senioren auszeichnet

Manche Menschen haben noch mit über 80 ein ebenso gutes Gedächtnis wie 50-Jährige. Diese »Super-Ager« beweisen, dass beim Altern die kognitive Leistungsfähigkeit nicht zwangsläufig abnimmt, wie man früher dachte – das berichtet ein Forschungsteam von der Northwestern Feinberg School of Medicine in Illinois. Die Wissenschaftler untersuchen derart privilegierte Zeitgenossen schon seit dem Jahr 2000. Inzwischen haben sie auch das Gehirn etlicher verstorbener Studienteilnehmer mikroskopisch unter die Lupe genommen, mit teils erstaunlichen Ergebnissen. Was ihren Lebensstil betrifft, zeichnen sich die Super-Ager vor allem durch überdurchschnittliche Kontaktfreudigkeit aus.

Insgesamt 290 Personen zwischen 81 und 111 Jahren wurden aus einer größeren Gruppe an untersuchten Personen als Super-Ager rekrutiert. Sie konnten sich von 15 vorgelesenen Worten problemlos neun Stück dauerhaft merken. Inzwischen haben 77 Probanden nach dem Tod ihr Gehirn den Forschenden überlassen. Die Ergebnisse der neuroanatomischen Untersuchung bezeichnet das Team um Sandra Weintraub und Marek Marsel Mesulam als »Überraschungen«.

Super-Ager besitzen eine dickere Großhirnrinde

Der äußere Rand der Großhirnrinde war bei den Super-Agern mit dem Alter nicht deutlich dünner geworden, wie das bei über 80-Jährigen normalerweise der Fall ist. Zudem erschien ein Teil des zingulären Gyrus bei ihnen sogar dicker als bei neurotypischen 50- und 60-Jährigen. Dieser Kortexbereich wird mutmaßlich gebraucht, um Informationen zu integrieren, die mit Motivation, Emotionen und Bindung zu tun haben. Zudem enthielt der zinguläre Kortex bei den Super-Agern besonders viele Spindelneurone, die außer Primaten übrigens auch Elefanten und Wale besitzen. Wenig erstaunlich fanden sich bei den meisten, aber nicht bei allen Super-Agern weniger alzheimertypische Veränderungen im Gehirn. Bei einigen ließen sich aber Amyloid-Plaques und Tau-Fibrillen in mäßigem Ausmaß detektieren – ohne dass die Hirnfunktion davon beeinträchtigt war.

Geselligkeit als besonderes Kennzeichen