Supernovae: Warten auf das galaktische Feuerwerk

Die vergangenen 35 Jahre hat Masayuki Nakahata damit verbracht, auf die Explosion eines nahe gelegenen Sterns zu warten. Das letzte Mal ist so etwas im Februar 1987 passiert: Plötzlich erschien ein neuer Lichtpunkt am südlichen Nachthimmel. Seit Jahrhunderten war dies die erste Supernova, die Menschen beobachten konnten. Unter dem Namen SN 1987A machte sie auf der ganzen Welt Schlagzeilen und hat zu weit reichenden Fortschritten in der Astrophysik geführt.

Zu jener Zeit war Nakahata Student. Er arbeitete an einem der damals weltbesten Neutrinodetektoren, dem Kamiokande-II-Detektor am Kamioka Observatory nahe der Stadt Hida in Japan. Seine Kommilitonin Keiko Hirata und er entdeckten Hinweise darauf, dass Neutrinos aus der Supernova herausströmten. Es war das erste Mal, dass Neutrinos nachgewiesen werden konnten, die von außerhalb des Sonnensystems stammten.

Inzwischen arbeitet Masayuki Nakahata als Physiker an der Universität Tokio. Und er ist darauf vorbereitet, wenn die nächste Supernova explodiert. Er leitet eines der größten Neutrinoexperimente der Welt: den Neutrinodetektor Super-Kamiokande. 2021 wurden am Super-Kamiokande gerade die Frühwarnsysteme für Supernovae verbessert. Dadurch können die Computer des Observatoriums fast in Echtzeit erkennen, wenn ein Signal im Detektor von den Neutrinos einer Supernova stammt. Anschließend kann ein automatischer Alarm an astronomische Teleskope weltweit versendet werden.

Und dort werden die Astronominnen und Astronomen bereits warten. »Das wird alle erst einmal ganz schön nervös machen«, sagt Alec Habig, Astrophysiker an der University of Minnesota Duluth. Denn auf Grund dieses Frühwarnsystems von Super-Kamiokande und anderen Neutrinodetektoren werden Robotik-Teleskope sich vollautomatisch in Richtung des sterbenden Sterns ausrichten, um das erste Licht der Supernova einzufangen – in den meisten Fällen ganz ohne menschliches Zutun.