Superregeneration: Meeresschnecke trennt ihren ganzen Körper ab

Meeresschnecken der Gattung Elysia sind schon lange als Sonderlinge bekannt: Sie können nämlich Chloroplasten aus den Algen, die sie fressen, in ihre eigenen Zellen einbauen. Das verleiht ihnen nicht nur eine hübsche grüne Farbe, sondern auch die Fähigkeit zur Fotosynthese. Per Zufall ist eine japanische Biologin nun auf ein weiteres merkwürdiges Phänomen gestoßen: Die zu den Schlundsackschnecken gehörenden Weichtiere können ihren gesamten Körper, inklusive des Herzens und aller inneren Organe, abwerfen. Der Kopf überlebt und beginnt sofort damit, einen neuen Körper zu regenerieren.

Das berichtet Sayakah Mitoh von der Frauenuniversität Nara mit ihrem Kollegen Yoichi Yusa im Fachmagazin »Current Biology«. Eines Morgens habe sie eine ihrer im Labor aufgezogenen Schnecken in zwei Teile geteilt vorgefunden. Der Kopf bewegte sich weiter und setze bald darauf sogar zu fressen an. Ihr Team beobachtete das Verhalten anschließend noch bei weiteren Schnecken in ihrem Labor.

Nach einem Tag sei die Wunde am Kopf verschlossen, binnen sieben Tagen beginne die Regeneration des Herzens, und nach gut 20 Tagen sei der Körper vollständig nachgewachsen, schreiben Mitoh und Yusa in ihrem Beitrag. Sie vermuten, dass die eingelagerten Chloroplasten die Energie liefern, die der Kopf zum Überleben braucht. Der Trick gelang allerdings nur jüngeren Schnecken. Ältere warfen zwar auch ihren Körper ab, regenerierten jedoch keinen neuen Körper.