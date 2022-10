Medizin-Nobelpreis 2022: Der Genetiker, der den Neandertaler in uns fand

Bald darauf schloss sich Pääbo der Arbeitsgruppe von Allan Wilson an der University of California in Berkeley an, die damals als einzige Arbeiten zu DNA aus fossilem Gewebe veröffentlicht hatte. Hier beschäftigte er sich unter anderem mit dem Erbgut von ausgestorbenen Tieren wie Mammuts und Höhlenbären. Der Neandertaler habe schon immer auf seiner Liste gestanden, erklärte Pääbo 2008 in einem Interview mit »Spektrum der Wissenschaft«: Er wolle ergründen, was den Menschen zum Menschen macht, welche genetischen Veränderungen zur Menschwerdung beitrugen.

Nun hatte die Welt erstmals Zugriff auf ein Stück Neandertaler-Erbgut

Ab 1990 setzte er seine Forschung an der Universität München fort. Hier beschloss er, sich zunächst auf mitochondriale DNA zu konzentrieren, die im Vergleich zu DNA aus dem Zellkern in einer deutlich höheren Zahl von Kopien vorliegt. Und tatsächlich: 1997 gelang es ihm schließlich, die Erbsubstanz aus einem rund 40 000 Jahre alten Neandertaler-Knochen zu isolieren, der Teil jenes Skeletts war, das man in den 1850er Jahren im Neandertal bei Düsseldorf gefunden hatte. Damit hatte die Welt erstmals Zugriff auf ein Stück Neandertaler-Erbgut!

Vergleiche mit der mitochondrialen DNA von modernen Menschen und Schimpansen zeigten bald, dass der Neandertaler sich genetisch von beiden Spezies unterschied: Mehr als zehn Prozent ihrer Gene teilten Homo sapiens und Homo neanderthalensis in keinem Fall.

Bis zu vier Prozent der menschlichen Gene stammen vom Neandertaler

Im Gegensatz zur DNA aus dem Zellkern ist das mitochondriale Genom allerdings klein: Es enthält nur einen Bruchteil aller Gene, die ein Lebewesen besitzt, und verfügt damit nur über eine begrenzte Aussagekraft. Am vollständigen Neandertaler-Genom führte deshalb kein Weg vorbei. Um die letzte Hürde zu nehmen, verfeinerte Pääbo, inzwischen Direktor des neu gegründeten Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, seine Methoden in den kommenden Jahren immer weiter. 2010 gelang ihm schließlich der Durchbruch und er konnte der Welt die erste Version eines vollständig sequenzierten Neandertaler-Genoms vorlegen.