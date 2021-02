Sympathie: Wer mag wen?

»Wir können am Geruch erkennen, ob jemand krank ist«

(Ilona Croy, Professorin für Klinische Psychologie an der TU Dresden)

Bei einigen Gerüchen sind sich die meisten Menschen allerdings – unbewusst – einig. So macht Schweißgeruch laut einer US-Studie unsympathischer, erstaunlicherweise aber nur dann, wenn der Mief unter der Wahrnehmungsschwelle liegt. Sobald der unangenehme Geruch ins Bewusstsein dringt, verschwindet der Effekt. Vielleicht steuern wir in solchen Fällen willentlich gegen, um unser Urteil davon nicht beeinflussen zu lassen.

Der Geruch einer Person verrät aber nicht nur, dass sie gerade Sport gemacht hat und noch keine Zeit hatte zu duschen. »Wir können an ihm zum Beispiel erkennen, ob jemand krank ist«, erklärt Ilona Croy, die an der TU Dresden unter anderem den Einfluss des Geruchssinns auf Wohlbefinden und Verhalten erforscht. »Wenn im Körper einer Person entzündliche Prozesse ablaufen, empfinden wir ihren Geruch als unangenehmer.« Ähnlich bei Mundgeruch – auch der könne ein Signal für bestimmte Erkrankungen sein. Was das für die Sympathie bedeutet, kann Croy nicht sagen. Anders als zum Zusammenhang zwischen Gerüchen und Attraktivität gebe es zu dieser Frage noch zu wenig Forschung. Einiges spreche jedoch dafür, dass wir Menschen, die krank riechen, eher meiden – etwa das so genannte behaviorale Immunsystem. »Das ist ein Repertoire von Verhaltensweisen, die uns dazu bringen, uns vor möglichen Infektionen zu schützen«, erläutert Croy.

Womöglich nimmt es so unbemerkt Einfluss auf unsere Vorlieben und Abneigungen. Die US-Forscher Nicholas Christakis und James Fowler beobachteten etwa, dass Freunde einander in bestimmten Genen, die das Immunsystem steuern, weniger ähneln als zufällig ausgewählte Fremde. Eventuell umgeben wir uns also bevorzugt mit Menschen, deren Immunsystem auf andere Krankheiten spezialisiert ist als unser eigenes. Auch das könnte einen besseren Schutz vor Infektionen bedeuten. Forscher gehen davon aus, dass wir riechen können, wie ähnlich oder unähnlich Mitmenschen uns in immunologischer Hinsicht sind. So könnte die Nase bei der Wahl des sozialen Umfelds tatsächlich eine wichtige Rolle spielen.

Nähe verschafft Sympathiepunkte

Nicht zuletzt kann der Zufall einen Beitrag zur Sympathie leisten. Schon vor fast 50 Jahren beobachteten Psychologen der University of California in einer Neubausiedlung, dass sich deren Bewohner eher anfreundeten, wenn sie näher beieinander wohnten. Je häufiger sich Bewohner über den Weg liefen, desto netter fanden sie einander. Das Phänomen kennt man unter Fachleuten als »Mere-exposure-Effekt«, den Effekt des bloßen Kontakts.