Geodäsie: 1,6 Millisekunden zu kurz

Die Reibung zwischen Luft und Landmasse, die vor allem durch Hügel und Berge verursacht wird, ermöglicht es der Atmosphäre, ihren Drehimpuls mit dem Land auszutauschen. Diese wechselseitige Beziehung erklärt, warum der Jetstream auf der Südhalbkugel, wo er hauptsächlich über den Ozean bläst, keine so spürbaren Auswirkungen hat. Die Strömung in den Meeren hat eine ähnliche, aber viel geringere Auswirkung auf die Rotation der Erde. Selbst kurzfristige Veränderungen von Wind und Wetter können also ausreichen, um die Länge eines Tages um den Bruchteil einer Millisekunde zu verändern. Das verfälscht die jährlichen und dekadischen Trends, sagt Chen.

Bewegt sich die Masse innerhalb der Erde, wirkt sich auch das auf die Rotation des Planeten aus. Vor etwa 20 000 Jahren, auf dem Höhepunkt der letzten Eiszeit, bedeckten riesige, mehrere Kilometer dicke Eisschilde einen Großteil der Nordhalbkugel. Diese Eisschilde waren so groß, dass sie einen Teil des Erdmantels, die langsam fließende Gesteinsschicht unter der kühlen Kruste, unter sich wegdrückten. Das kann man sich so ähnlich vorstellen, wie wenn man den Daumen auf ein weiches Karamellbonbon presst und etwas davon zur Seite herausdrückt. Jetzt, da die Eisschilde geschmolzen sind, schiebt sich die Landmasse sehr langsam zurück, bewegt Gestein und führt zu einer vorhersehbaren Verkürzung der Tageslänge im Lauf der Zeit.

Tagen werden seit den 1960er Jahren im Schnitt kürzer

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten jedoch, dass die immer kürzeren Tage, die wir seit den 1960er Jahren beobachten – und die mit dem Rekord vom 29. Juni ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben –, aus einer viel tieferen Schicht stammen: knapp 3000 Kilometer unter unseren Füßen, wo das Gestein des Erdmantels auf das heiße, dichte Metall des Erdkerns trifft. Da sich der Kern nicht direkt beobachten lässt, ist man sich noch nicht einig, was in den metallischen Schichten unseres Planeten vor sich geht, was also diese langfristige Zunahme der Erdrotation genau verursacht. Wahrscheinlich hängt sie jedoch mit den Erschütterungen an der Grenze zwischen Erdkern und Erdmantel zusammen.

Eine andere Möglichkeit: Der jahrzehntelange Trend ist darauf zurückzuführen, dass die Erde nicht exakt kugelförmig ist – ein Effekt, der als Chandler-Wackeln bekannt ist. Weil die Achse, um die sich unser Planet dreht, nicht ganz mit seiner tatsächlichen geometrischen Symmetrieachse übereinstimmt, versucht die Rotationsachse immer wieder, sich anzupassen. Dadurch zittert die Erde ständig etwas. Wie stark sich das Chandler-Wackeln auf die Tageslänge auswirkt, ist noch offen.