Nationalpark Stilfserjoch: Tausende Dinosaurierspuren an Felswänden in Norditalien entdeckt

Italienische Forscher berichten von Tausenden Dinosaurierspuren im Nationalpark Stilfserjoch in Norditalien. »Es ist ein regelrechtes Dinosauriertal, das sich über Kilometer erstreckt. Der größte Fundort in den Alpen und einer der reichsten weltweit«, sagt der Paläontologe Cristiano Dal Sasso vom Naturkundemuseum in Mailand laut der Presseagentur ANSA.

Im September 2025 hatte der Naturfotograf Elio Della Ferrera die fossilen Abdrücke ausfindig gemacht. Die Spuren befinden sich auf nahezu senkrechten Felswänden in Höhen zwischen 2400 und 2800 Metern. Bislang kennen Fachleute etwa 30 Stellen in einem Bereich der Gipfelgruppe Plator/Doscopa, der sich über fast fünf Kilometer erstreckt. Die Abdrücke stammen laut den Forschern aus einer Zeit von vor ungefähr 210 Millionen Jahren, wie die Stadt Mailand und das dortige Naturkundemuseum mitteilen.

Welche Dinosaurier die Spuren hinterlassen hatten

Die Dinosaurierspuren sind teilweise bis zu 40 Zentimeter breit, außerdem seien deutlich Krallenabdrücke zu erkennen. Demnach könnten Exemplare der Prosauropoda die Spuren hinterlassen haben. Die Pflanzenfresser mit langem Hals und kleinem Kopf waren an dieser Stelle allem Anschein nach in größeren Herden unterwegs.