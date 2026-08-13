Protonenrätsel gelöst?: CERN-Daten stellen Bild des Protons auf den Kopf

Seit Jahrzehnten streiten sich Forschende um einen der wichtigsten Bausteine unserer Welt: das Proton. Dieses Teilchen ist Teil eines jeden Atomkerns, und damit aller bekannten Materie des Universums. Doch wie es zu seinen Eigenschaften kommt, ist ein Rätsel. Denn nun zeigen Experimente am weltgrößten Teilchenbeschleuniger des CERN, dass eine grundlegende Eigenschaft des Protons nicht von den Teilchen ausgeht, aus denen es eigentlich besteht – sondern von der Kraft, die sie verbindet. Wie Forschende von der STAR-Collaboration, einem internationalen Forschungsverbund, in einer bei der Fachzeitschrift »Science« veröffentlichten Arbeit erklären, spielen Gluonen, die Träger der starken Kernkraft, im Inneren der Protonen eine wichtigere Rolle als bisher angenommen.

Schon lange ist bekannt, dass das Proton nicht elementar ist, sondern seinerseits aus drei Quarks besteht. Im Prinzip genau wie ein Atomkern aus Protonen und Neutronen aufgebaut ist. In den vergangenen Jahren zeigte sich jedoch, dass das Innenleben des Protons weit komplizierter ist. Es zeichnet sich ab, dass auch Gluonen – die eigentlich nur als Überträgerteilchen zwischen den Quarks ausgetauscht werden – die Eigenschaften von Protonen erheblich beeinflussen.

Damit fingen Diskussionen rund um die sogenannte Baryonenzahl an. Das Proton ist ein Baryon, also hat seine Baryonenzahl den Wert eins. Das klingt banal, doch die Baryonenzahl ist eine Erhaltungsgröße: Die gesamte Baryonenzahl aller beteiligten Teilchen bleibt über alle Reaktionen hinweg gleich. Würde man also die drei Quarks im Proton einzeln betrachten, müssten sich ihre Baryonenzahlen zu eins addieren – dachten die allermeisten Fachleute bisher jedenfalls: Die drei Quarks im Innern des Protons legen die Baryonenzahl fest. Doch mit dem wandelnden Bild des Protons äußerten einige Experten die Ansicht, dass auch Gluonen die Baryonenzahl beeinflussen könnten.