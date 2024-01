Teilchenphysik: Das große Rätsel der Neutrinos dürfte bald gelöst sein

Mit den Daten von solchen Detektoren arbeiten die vier an der neuen Publikation beteiligen Neutrinophysiker – Argüelles-Delgado ist Teil der IceCube-Kollaboration. Die Autoren betonen allerdings, dass nur eine Kombination der Erkenntnisse aus allen laufenden und geplanten Experimenten schnelle Fortschritte bringen wird. So lassen sich mit dem enormen Umfang des IceCube-Detektors insbesondere sehr energiereiche Neutrinos aufspüren; für etwas weniger schnelle Exemplare sind eher Detektoren wie der japanische Super-Kamiokande und dessen um 2026 in Betrieb gehender Nachfolger Hyper-Kamiokande geeignet.

Neutrino, Neutrino, du musst wandern, von dem einen Typ zum andern

Auf der Suche nach den Massen der drei Neutrinosorten sind zwei Eigenschaften dieser Teilchen entscheidend, einerseits ihre Energie und andererseits die Strecke, die sie seit ihrer Erzeugung zurückgelegt haben. Das liegt an einer Neutrinooszillation genannten Erscheinung: Die drei Neutrinotypen wandeln sich periodisch und abhängig vom Verhältnis aus Strecke und Energie während ihrer Reise ineinander um, so dass etwa bei einem als Elektron-Neutrino gestarteten Teilchen nach einiger Zeit die Chance besteht, es als Myon-Neutrino zu registrieren. Dieses Phänomen ist nur möglich, weil die Neutrinos überhaupt eine Masse besitzen – das ist im Standardmodell der Teilchenphysik nicht vorgesehen. Doch nur so ließ sich zum Beispiel erklären, warum es bei Messungen auf der Erde scheinbar ein Defizit an Elektron-Neutrinos gab, die von der Sonne kamen. Der Nachweis solcher Oszillationen wurde 2015 mit dem Nobelpreis für Physik gewürdigt.

© Spektrum der Wissenschaft / Mike Zeitz (Ausschnitt) Neutrinooszillation | Neutrinos kommen in drei Arten vor und können sich ineinander umwandeln. Wenn eine Quelle Teilchen einer bestimmten Sorte erzeugt (etwa ein Kernreaktor oder ein spezialisierter Beschleuniger), schwankt die Wahrscheinlichkeit, sie auf ihrem Weg weiterhin in diesem Zustand anzutreffen – je nachdem, welche Strecke L die Neutrinos zurücklegen und welche Energie sie haben. So misst ein Detektor unmittelbar beim Entstehungsort eine andere Zusammensetzung des Strahls als ein zweites, typischerweise hunderte oder tausende Kilometer entfernt installiertes Gerät.

Laut den Forschern um Argüelles-Delgado bieten atmosphärische Neutrinos sowohl hinsichtlich ihrer Energien als auch der zurückgelegten Distanzen ein breites Spektrum, das sich ideal zur eingehenden Untersuchung der Oszillation und damit der genauen Massenverhältnisse eignet. Ihre Energien umfassen Größenordnungen von 0,01 bis 10 000 Gigaelektronvolt (eine in der Teilchenphysik übliche Energieeinheit); dabei haben sie Strecken zwischen 15 und 12 700 Kilometer zurückgelegt (je nachdem, auf welcher Seite der Erde sie registriert werden). Die Physiker merken an, dass sich viele Präzisionsexperimente der Neutrinophysik in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf die Vermessung von Neutrinos konzentriert hätten, die in Teilchenbeschleunigern, Kernreaktoren oder der Sonne entstehen. Doch atmosphärische Neutrinos könnten für bestimmte Kennzahlen besonders gute Daten liefern. Erst diese versprächen mittels Kombination mit den anderen Ergebnissen schnelle Fortschritte bei der Frage nach der Massenordnung der Neutrinos.