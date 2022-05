Thonis-Herakleion: Die Metropole, die im Meer versank

Vom Manager zum Unterwasserarchäologen

Dabei galt der Franzose am Anfang seiner Karriere in der Unterwasserarchäologie vielen akademischen Kollegen als Schatzjäger und Showman ohne jede Ahnung von den wissenschaftlichen Standards ihrer Disziplin. Als er die Arbeit in der Bucht von Abukir aufnahm, hatte er jedoch bereits mit der Entdeckung und Bergung mehrerer Schiffswracks Aufsehen erregt, darunter einige mit kostbarem Porzellan beladene chinesische Dschunken aus dem 16. Jahrhundert sowie Schiffe der englischen Ostindienkompanie. Auch vor der ägyptischen Küste hatte Goddio zunächst nach den Resten der 1798 von den Briten unter Admiral Nelson versenkten französischen Mittelmeerflotte gesucht, die zuvor Napoleons Expeditionsheer nach Ägypten gebracht hatte.

Doch dann stießen die Forscher etwa 6,5 Kilometer vor der ägyptischen Küste auf die Stadt am Meeresgrund. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, 1996, begannen die Unterwasserarchäologen mit der Kartierung des Geländes. Schon fünf Jahre darauf konnte Goddio stolz verkünden, sein Team und er hätten zweifelsfrei die bei weiteren Beben endgültig im Meer versunkene Stadt Thonis entdeckt. Zudem gelang es den Forschenden anhand von Inschriften aus verschiedenen Epochen nachzuweisen, dass Thonis mit dem ebenfalls aus antiken Quellen bekannten Herakleion am Kanopischen Arm identisch war. »Es ist immer noch ein in Erfüllung gegangener Traum für mich, diese versunkene Stadt erforschen und ihre Geheimnisse lüften zu dürfen«, sagt Goddio, der dieses Jahr seinen 75. Geburtstag feiert, aber mindestens zehn Jahre jünger wirkt und dessen ursprüngliche Lebensplanung in eine gänzlich andere Richtung wies.

»Ich müsste noch mindestens 300 Jahre hier tauchen, um diese Stadt komplett zu erkunden« (Franck Goddio, Unterwasserarchäologe, Institut Européen d'Archéologie Sous-Marine)

Der 1947 in Casablanca geborene Franzose studierte Statistik und Mathematik an der École nationale de la statistique et de l'administration économique, einer jener unter dem Sammelbegriff der Grandes Écoles zusammengefassten Kaderschmieden, in denen Frankreichs Nachwuchs für Chefposten in Politik, Wirtschaft, Militär und Kultur ausgebildet wird. »Man musste extrem hart arbeiten, dafür stand einem nach dem Abschluss die Welt offen«, sagt Goddio, den es nach dem Studium tatsächlich in die Welt zog. Als wirtschaftlicher Berater arbeitete er bis Mitte der 1980er Jahre für die Vereinten Nationen sowie diverse Regierungen im Nahen und Fernen Osten. Zuletzt managte er für den Entwicklungsfonds Saudi-Arabiens Infrastrukturprojekte. In jener Zeit war Goddio ständig auf Achse, verbrachte fünf Jahre lang kaum eine Woche am Stück in einem Land. Mit 33 Jahren nahm sich Goddio jedoch eine Auszeit und orientierte sich neu. Er habe Abwechslung gebraucht, sagt er heute. »Und ich wollte wissen, was ich wirklich will.«

Er entschied sich, in die Archäologie einzusteigen, die ihn schon als Kind begeistert hatte. Goddio, der Manager, ging die Sache allerdings systematisch an, er evaluierte quasi den Markt der Altertumswissenschaften und fand eine Nische für sich und seine Pläne. »Ich wusste, es gibt Tausende von exzellenten Archäologen, doch nur ganz wenige arbeiten unter Wasser.« Er gründete sein Institut und machte sich an die Arbeit. Von Anfang an bemühte er sich erfolgreich, Sponsoren und Experten für seine Projekte zu begeistern. Die gemeinnützige Hilti Foundation etwa unterstützt Goddios Tauchgänge seit Langem. Er präsentiert seine spektakulärsten Entdeckungen weltweit in Ausstellungen, Filmen und Bildbänden.

Die Skepsis der ersten Jahre war schnell verblasst. Inzwischen ist Goddio selbst längst Teil der akademischen Welt geworden. Vor fast 20 Jahren war er an der Gründung des Oxford Centre for Maritime Archaeology an der University of Oxford beteiligt, an dem er bis heute als Gastdozent tätig ist.

Der Niedergang der Küstenmetropole

In Thonis-Herakleion wurde der einstige Manager endgültig zum Altertumsforscher. »Wir kennen heute vielleicht fünf bis zehn Prozent dieser Stadt, die ein wirtschaftliches und religiöses Zentrum des alten Ägypten war«, sagt er. Auch nach 25 Jahren gäbe es noch viel zu entdecken. Schließlich, so Goddio, sei Pompeji bereits im 18. Jahrhundert entdeckt worden und bis heute nicht zur Gänze archäologisch erforscht. »Allein Thonis-Herakleion ist aber doppelt so groß wie Pompeji«, sagt er. »Ich müsste also noch mindestens 300 Jahre hier tauchen, um diese Stadt komplett zu erkunden.«