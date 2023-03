Invasive Art: Tierschutz-Streit um »Kokain-Nilpferde«

Bisher ist der Umgang mit invasiven Arten in Kolumbien kaum reguliert. Deswegen hat die Rede von Ministerin Muhamad so eine potenziell wegweisende Bedeutung, obwohl sie die Nilpferde nicht einmal erwähnte. Nicht zuletzt sind die Tiere inzwischen auch eine Touristenattraktion geworden und in der Bevölkerung beliebt. Zumindest in jenem Teil der Bevölkerung, der von den negativen Effekten der rund anderthalb Tonnen schweren Tiere nicht betroffen ist. Eine Strategie zu einem ethischen ebenso wie ökologischen Umgang mit dem Nilpferd-Problem wäre jedenfalls dringend erforderlich. Nicht nur, weil Fachleute bereits jetzt davor warnen, dass die Konflikte zwischen Mensch und Tier zunehmen könnten – sondern auch, weil die Zeit davonläuft. Die Tiere vermehren sich so rasant, dass die Population womöglich bald zu groß ist, um sie effektiv zu managen.