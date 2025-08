Seltsame Fossilien: Von der letzten Mahlzeit gepfählt

Eine außergewöhnliche und ziemlich unangenehme Todesart raffte vor rund 152 Millionen Jahren im heutigen Deutschland eine ganze Reihe von Fischen dahin. Die gut 15 Zentimeter langen Fische der Gattung Tharsis hatten sich beim Fressen selbst gepfählt. Knapp zehn Zentimeter lange Stäbe steckten in Maul und Kiemen der Tiere fest – dünne, stiftartige Innenskelette von als Belemniten bezeichneten Tintenfisch-Verwandten. Deren abgebrochene Spitzen sind an Nord- und Ostsee als Donnerkeile bekannt. Wie Martin Ebert und Martina Kölbl-Ebert von der LMU München in der Fachzeitschrift »Scientific Reports« berichten, hatten die Fische versucht, durch ihre Kiemen die Fremdkörper auszustoßen – doch deren verbreitertes Ende blieb dann im Maul stecken. Die Tiere konnten sich nicht befreien und erstickten.

Das passierte wohl häufiger. Insgesamt vier fossile Überreste dieser tragischen Selbstaufspießung spürten die Fachleute auf. Allerdings fielen die Fische nicht ihrer Gier zum Opfer, sondern hatten wohl einfach Pech. Sie versuchten jedenfalls nicht, die Belemniten zu erbeuten. Tharsis hatte nur winzige Zähne und knabberte vermutlich Bakterien, Algen oder abgestorbenes Gewebe von schwimmenden oder am Boden liegenden Objekten. Die Urtintenfische waren wohl schon lange tot, trieben aber an der Oberfläche, weil ein Teil ihres Skeletts noch mit Gas gefüllt war. Eigentlich lebten diese Tiere im offenen Ozean weit im Süden. Nach dem Tod trieben sie jedoch in das Solnhofen-Archipel, eine flache Inselwelt im heutigen Süden Deutschlands. Dort lebte Tharsis vermutlich in großen Schwärmen – und mutmaßlich fraßen die Fische auch die Lebewesen, die sich nach und nach auf der schwimmenden Insel angesiedelt hatten. Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt Massenaussterben – Reset für das Leben

Anscheinend begann die Tragödie, als die Fische beim Knabbern am verwesenden Belemniten das Rostrum genannte Innenskelett ins Maul bekamen und sich nicht wieder lösen konnten. Fische können sperrige Fremdkörper im Maul aber durch die Kiemenöffnungen seitlich am Kopf wieder ausstoßen, was die Tiere hier auch versuchten. Das Problem dabei ist, dass die Belemniten zum Kopfende hin breiter werden. Als die Fische schon rund fünf Zentimeter des Innenstabes durch die Kiemen wieder herausbefördert hatten, ging es endgültig nicht mehr weiter. Zusammen mit dem Belemniten sanken die langsam erstickenden Fische auf den Boden des Meeres – und blieben dort als kuriose Fossilien erhalten.