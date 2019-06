Tokophobie: Die Angst vor der Entbindung

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt, einen Kaiserschnitt nur bei medizinischer Indikation vorzunehmen. Raten zwischen 10 und 15 Prozent sind laut Angaben der Behörde sinnvoll. In Deutschland lag die Kaiserschnittrate im Jahr 2017 mit 30,5 Prozent weit über diesem Richtwert. Gebären Frauen mit Geburtsängsten ihr Kind allerdings auf natürlichem Weg, zieht die psychische Belastung offenbar den Geburtsverlauf in die Länge – das zeigte eine 2013 veröffentlichte schwedische Untersuchung mit fast 1000 Schwangeren. Demnach lagen die 365 Frauen mit sekundärer Tokophobie durchschnittlich 40 Minuten länger in den Wehen als die 634 Frauen ohne diese Diagnose. Auch andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass große Ängste mit einer komplizierteren Geburt korrelieren. Wahrscheinlich entspannen sich die Frauen durch die psychische Belastung nicht ausreichend und behindern dadurch die Entbindung.

Statt die Betroffenen weiter zu verunsichern, müssten sie ernst genommen werden

Die psychischen Probleme können sich nach der Geburt fortsetzen: So sind Ängste in der Schwangerschaft ein Risikofaktor für eine postpartale Depression oder eine Posttraumatische Belastungsstörung. Das kann sich auch auf die Beziehung zwischen Mutter und Kind auswirken. Eine 2018 veröffentlichte Übersichtsarbeit der Arbeitsgruppe um Susanne Mudra, Kinder- und Jugendpsychiaterin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, weist darauf hin, dass mütterliche Ängste in der Schwangerschaft die emotionale Verbundenheit mit ihrem ungeborenen Baby beeinflussen können. Dies könnte erklären, warum psychischer Stress der Mutter vor der Geburt langfristige Folgen für das Kind haben kann: Er erhöht das Risiko für spätere Verhaltensprobleme und psychische Auffälligkeiten.

»Wir wissen jedoch noch zu wenig über die verschiedenen Formen von Ängsten und ihre Auswirkungen auf das Kind und seine Beziehung zur Mutter, um eindeutige Schlüsse ziehen zu dürfen«, sagt Susanne Mudra, die in einer Spezialambulanz Eltern bei Krisen rund um die Geburt oder bei Problemen mit jungen Kindern begleitet. Sie warnt davor, Ängste generell zu verteufeln. »Nicht jede Angst wirkt sich negativ aus und ist pathologisch. Schließlich benötigen wir ein gewisses Maß an Stress und Angst zum Leben.« Das ist auch Hebamme Viresha Bloemeke wichtig: »Eine Schwangere, die weiß, dass ihre Angst nicht gut für ihr Kind ist, empfindet nur noch mehr Stress und verstärkt so ihre Ängste weiter«, erklärt sie.

Statt die Betroffenen weiter zu verunsichern, müssten sie zunächst ernst genommen werden – darin sind sich die Experten einig. Sätze wie »Das wird schon« oder »Weinen gehört dazu« helfen nicht, im Gegenteil: »Sie machen stumm«, warnt Viresha Bloemeke. Auch Susanne Mudra fordert, die Betroffenen bereits früh in der Schwangerschaft durch einen offenen, wertschätzenden Umgang zu entlasten, »bevor sich die Ängste auf die Dyade von Eltern und Kind auswirken können«.

Für Betroffene ist es wichtig, frühzeitig Hilfe zu bekommen. Nur so lässt sich verhindern, dass Frauen aus Angst keine Familie gründen. Doch an konkreten Angeboten mangelt es bisher. Nötig wären vor allem fundierte Informationen über den Geburtsverlauf, aber auch Aufklärung über die Funktion von Angst. Gynäkologen und Psychotherapeuten, die sich auf das Fachgebiet psychosomatische Gynäkologie spezialisiert haben, können besonders kompetent auf die Bedürfnisse von Angstpatientinnen eingehen, selbst wenn diese noch nicht schwanger sind. In Berlin und Hamburg haben sich entsprechende Experten bereits zu Netzwerken zusammengeschlossen. Ansprechpartner findet man zum Beispiel über die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe.

Frauen, die ein Kind erwarten, sollten einen Geburtsvorbereitungskurs besuchen: Die wöchentlichen Sitzungen oder auch Informationsabende im Krankenhaus können die Ängste mildern; das ergaben Studien. Denn je mehr man über die bevorstehenden Ereignisse weiß, desto weniger erscheinen sie wie unbekannte und unüberwindbare Hindernisse. »Den Frauen sollte dabei realistisch erklärt werden, wie eine Geburt abläuft, nicht rosarot«, meint Viresha Bloemeke.

Wie mütterlicher Stress das kindliche Gehirn prägt Über neun Monate entwickelt sich der Fötus im Mutterleib. Dabei durchläuft auch sein Gehirn einen erstaunlichen Reifeprozess. Mehrere Studien haben gezeigt, dass dieser durch die Emotionen der Mutter beeinflusst werden kann. Insbesondere mütterlicher Stress sowie Ängste und depressive Symptome spielen offenbar eine Rolle: Eine Übersichtsarbeit unter Leitung der belgischen Psychologin Bea Van den Bergh von der Universität in Löwen hat in verschiedenen Hirnregionen von Babys gestresster Mütter strukturelle und funktionelle Veränderungen im Vergleich zu Babys entspannterer Mütter festgestellt. Unter anderem traten diese in präfrontalen Bereichen (wichtig für Problemlösen und Persönlichkeit) sowie Hippocampus und Amygdala (Teile des limbischen Systems, das Emotionen verarbeitet) auf. Darüber hinaus legen die Daten nahe, dass die negativen Emotionen der Mutter die Zusammenarbeit verschiedener neuronaler Netzwerke der Säuglinge beeinflusst hatten. Die Effekte könnten bis ins Erwachsenenalter sichtbar sein. Diese Veränderungen, so vermuten die Forscher, machen Kinder anfälliger für bestimmte psychische Erkrankungen oder neuronale Entwicklungsstörungen, die mit Gehirnveränderungen in Zusammenhang gebracht werden, wie Autismus-Spektrum-Störungen und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen. Allerdings weisen die Wissenschaftler auch darauf hin, dass die psychische Belastung der Mutter nur ein Faktor von vielen ist, die die Entwicklung des Gehirns steuern. Unklar ist also, welche anderen Einflüsse den Effekt verstärken, abschwächen oder aufheben können. Van den Bergh, B. R. H. et al.: Prenatal stress and the developing brain: Risks for neurodevelopmental disorders. Development and Psychopathology 30, 2018

Weitere Erleichterung kann ein offenes Gespräch mit der betreuenden Hebamme bringen. Wie wirkungsvoll eine solche persönliche Beratung ist, zeigte 2014 eine australische Studie mit fast 340 Schwangeren, die unter starken Angstsymptomen litten. Eine Forschungsgruppe um die Gesundheitswissenschaftlerin Jocelyn Toohill von der Griffith University in Brisbane teilte die Frauen in eine Kontrollgruppe und eine Interventionsgruppe ein. Alle Teilnehmerinnen erhielten ein Heft mit Informationen zu Wahlmöglichkeiten bezüglich der Geburt. Den Frauen in der Interventionsgruppe wurden zusätzlich zwei telefonische Beratungsgespräche mit einer Hebamme angeboten. Es zeigte sich, dass die persönlichen Gespräche die Geburtsängste stärker senken konnten als die schriftlichen Informationen. Zudem stärkte die Beratung das Selbstwirksamkeitserleben der Frauen – sie fühlten sich also auch innerlich besser auf die Entbindung vorbereitet, hatten mehr Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und brachten ihr Kind tatsächlich eher auf natürlichem Weg zu Welt als die Studienteilnehmerinnen in der Kontrollgruppe.

Womöglich leichter umsetzbar als eine intensivere Betreuung durch Hebammen wäre ein vertrauensvolles Gespräch mit dem Frauenarzt oder der Frauenärztin, die die Schwangeren ohnehin regelmäßig aufsuchen. Allerdings: Zurzeit spielen seelische Probleme in der gynäkologischen Schwangerschaftsvorsorge kaum eine Rolle. Frauenärzte müssen zu Beginn der Schwangerschaft lediglich entscheiden, ob sie im Mutterpass ankreuzen, dass ihre Patientin psychisch belastet ist. »Diese Angabe bleibt bisher jedoch ohne Konsequenz«, erklärt Stephanie Wallwiener. Gehen Ärzte mit ihren Fragen weiter in die Tiefe, wird ihnen dieser Mehraufwand nicht vergütet. Und stellen sie tatsächlich ungewöhnlich starke Ängste oder eine depressive Verstimmung bei der Schwangeren fest, gibt es wenig Hilfsangebote, an die sie ihre Patientin verweisen könnten.

Pilotprojekt in Baden-Württemberg

Das wollen Stephanie Wallwiener und ihr Team ändern. Mit Unterstützung von 17 deutschen Krankenkassen haben sie an der Universität Heidelberg »Mind:Pregnancy« entwickelt. Die Initiative soll psychisch belastete Schwangere nicht nur besser erkennen, sondern ihnen auch helfen. Das Programm besteht aus drei Stufen. Im ersten Schritt findet ein Screening beim Frauenarzt statt: Der ermittelt mit Hilfe eines Fragebogens bei den von ihm betreuten Schwangeren, wie stark sie sich von Ängsten oder depressiven Symptomen belastet fühlen. Durch die Beteiligung der Krankenkassen an dem Projekt können teilnehmende Ärzte diese Befragung abrechnen. Im zweiten Schritt werten übergeordnete Stellen in Heidelberg und Tübingen die Fragebogen aus und informieren die Ärzte über die Ergebnisse. Sind die Werte auffällig, bieten geschulte Psychologen den Schwangeren ein Erstgespräch an, das persönlich oder per Videotelefonie stattfinden kann. Dabei soll geklärt werden, welche weiterführende Hilfe die Frauen brauchen. Schwangeren mit besonders starken Geburtsängsten wird eine Psychotherapie empfohlen. »Der größte Teil der Frauen weist erwartungsgemäß aber keine psychiatrisch manifeste Diagnose auf«, erklärt Wallwiener. Diese Frauen bekommen ein onlinebasiertes Achtsamkeitstraining angeboten, mit Atem-, Yoga- und Konzentrationsübungen, aber auch Hintergrundwissen zu schwangerschaftsbezogenen Themen. »Man weiß aus vorangegangenen Studien, dass solche Übungen und Inhalte das Potenzial haben, psychische Symptome zu reduzieren«, so die Projektleiterin.

Nach einer Pilotstudie startete das Programm im Januar 2019 zunächst in Baden-Württemberg. Rund 15 000 Frauen können mit dem vorhandenen Budget innerhalb von zwei Jahren getestet und behandelt werden. Das Projektteam erwartet, dass schließlich etwa 1000 Frauen das Achtsamkeitsprogramm durchlaufen. »Es ist ein Stein ins Rollen gekommen«, freut sich Stephanie Wallwiener. Auch Hebammen hätten bereits großes Interesse an dem Projekt bekundet. »Sie wissen oft ebenso wenig wie wir Gynäkologen, wie sie einer psychisch belasteten Frau helfen können.« Noch müssen Betroffene in anderen Bundesländern auf eigene Faust Achtsamkeits-, Yoga- oder Entspannungskurse belegen. Hat das Projekt Erfolg, könnte es jedoch Teil der Standardversorgung in der Schwangerschaft werden.