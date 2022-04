Toxische Beziehungen: Gift für die Seele

Andere Untersuchungen deuten darauf hin, dass auch Narzissmus toxische Verhaltensweisen zu fördern scheint. Während »grandiose« Narzissten ihre Partner offen angehen, werden »vulnerable« Narzissten, die im Kern ein geringes Selbstwertgefühl besitzen, dabei eher indirekt durch Eifersucht angetrieben, ihnen nahestehende Personen zu kontrollieren und zu überwachen.

In vielen Fällen schaukelt sich psychische Gewalt in Beziehungen zudem hoch. Diane Follingstad und Maryanne Edmundson von der University of Kentucky in Lexington befragten im Jahr 2010 mehr als 600 Erwachsene aus den USA zu der schlimmsten Partnerschaft, die diese bislang erlebt hatten. Dabei zeigte sich, dass Demütigung und Manipulation oft wechselseitig zum Einsatz kam: Berichteten die Teilnehmer etwa davon, dass ihr Partner versucht hatte, durch übertriebene Kritik ihr Selbstwertgefühl zu zerstören, sie einschüchterte oder ihnen verbieten wollte, mit Personen des anderen Geschlechts zu sprechen, gaben die Probanden oft ähnliche Verhaltensweisen zu. Zwar waren sie der Ansicht, sich seltener toxisch verhalten zu haben als ihr Partner und ihm damit weniger geschadet zu haben, dennoch blieb der Zusammenhang bestehen.

Nicht immer trägt nur einer die Schuld

Manche Experten warnen deshalb davor, Begriffe wie »toxische Beziehung« oder »Gaslighting« allzu inflationär zu gebrauchen, um den Partner schlicht als beziehungsunfähig darzustellen. »›Toxische Beziehung‹ ist kein wissenschaftlicher Begriff«, stellt etwa Christian Roesler klar. Er ist Paartherapeut und Professor für klinische Psychologie an der Katholischen Hochschule Freiburg und findet, die Bezeichnung vermittele in vielen Fällen ein falsches Bild davon, was passiert, wenn Beziehungen schieflaufen. »Anders als der Begriff ›toxisch‹ suggeriert, gibt es in den allermeisten Fällen nicht einen Partner, der sein Gift verströmt und im Alleingang die Beziehung zerstört. Dysfunktionale Beziehungen sind immer ein Zusammenspiel.« Tatsächlich wird, wenn von einer toxischen Beziehung die Rede ist, schnell im nächsten Atemzug gemutmaßt, der Partner sei psychisch krank – jemand, mit dem es ohnehin keiner lange aushält. »Dabei wissen wir, dass zwei Menschen, die über längere Zeit zusammenbleiben, in der Regel ähnlich stark beeinträchtigt sind, was Bindung und Beziehungen anbelangt«, so Roesler.

»Menschen können sich weiterentwickeln und auch tief greifende Beziehungsprobleme lassen sich lösen« (Christian Roesler, Paartherapeut)

Wer mit wem zusammenkommt, ist in der Tat kein Zufall. Häufig finden ausgerechnet Menschen mit einem vermeidenden Bindungsstil und Menschen mit einem ängstlichen Bindungsstil zusammen, wie die US-amerikanischen Psychologen Lee Kirkpatrick und Keith Davis schon 1994 anhand von 120 heterosexuellen Paaren beobachteten. Der eine Partner hat dabei ein Problem mit Nähe und stößt den anderen weg, sobald es ihm zu eng wird. Der andere braucht hingegen besonders viel Nähe, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Bindungs- und Verlassensängste ziehen sich offenbar magisch an. Solche Paare landen oft in einem typischen Teufelskreis: Je mehr der eine klammert, desto mehr will der andere weg. Häufig – aber nicht immer – übernimmt die Frau in heterosexuellen Beziehungen den abhängigen Part, der Mann den abweisenden.

Nicht selten sind solche Partnerschaften gefühlsmäßig eine Achterbahn: Auf euphorische Phasen folgen Verletzungen und Verzweiflung. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass die Beziehung vor dem Aus steht, erklärt Christian Roesler: »Menschen können sich weiterentwickeln und auch tief greifende Beziehungsprobleme lassen sich lösen. Selbst starke Bindungsschwierigkeiten, wie sie etwa eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit sich bringt, sind mittlerweile behandelbar.« Am besten ließen sich manche schädliche Interaktionsmuster als Paar bearbeiten. »Beendet man schwierige Beziehungen jedes Mal, ohne daran zu arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das Ganze beim nächsten Versuch wiederholt.«

Bei schwierigen Beziehungen kann eine Paartherapie oft weiterhelfen

»Je früher Paare professionelle Hilfe suchen, desto besser«, sagt auch Anne Milek, Professorin für Paar- und Familienpsychologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. »Wenn populäre Labels wie ›toxische Beziehung‹ dabei helfen, einen Diskurs rund um Probleme in der Paarbeziehung anzustoßen, finde ich das daher gut.«