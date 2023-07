Klimawandel: Schmutziges Wasser wird zur Zeitbombe

Exklusive Übersetzung aus

Bis zum Jahr 2100 könnten weltweit bis zu 5,5 Milliarden Menschen verschmutztem Wasser ausgesetzt sein. Das hat eine Modellstudie ergeben, die am 17. Juli 2023 in der Fachzeitschrift »Nature Water« erschienen ist. Ein Forschungsteam um den Geowissenschaftler Edward R. Jones von der Universität in Utrecht hat die Qualität des Oberflächenwassers unter drei verschiedenen Szenarien zum künftigen Klima und zur sozioökonomischen Entwicklung kartiert. In allen drei Fällen zeigte sich, dass die afrikanischen Länder südlich der Sahara zu den am stärksten betroffenen Gebieten gehören werden.

Die Vorhersagen bieten »eine zeitliche und räumliche Analyse dessen, was bisher nur anekdotisch über die Wasserqualität in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara bekannt war«, sagt Tafadzwa Mabhaudhi, die an der Universität von KwaZulu-Natal in Durban, Südafrika, zu Klimawandel und Ernährungssicherheit forscht. Ohne angemessene Investitionen in die Wasserinfrastruktur oder -aufbereitung »sitzen wir definitiv auf einer Zeitbombe«, fügt Joshua Edokpayi hinzu, der an der Universität von Venda im südafrikanischen Thohoyandou zum Wasserqualitätsmanagement forscht.

Bereits heute zirka zwei Milliarden Menschen ohne sauberes Wasser

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen haben weltweit bereits zwei Milliarden Menschen Schwierigkeiten, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu erhalten. In den letzten Jahrzehnten waren Ostasien und die Pazifikregion am stärksten von der Verschmutzung der Oberflächengewässer betroffen. Das ist auf den Industrialisierungs- und Bevölkerungsboom zurückzuführen, der zu einer steigenden Nachfrage nach Wasser in Gebieten geführt hat, die nicht über die entsprechende Infrastruktur verfügen.