Trisomie 21: Unausweichlich Alzheimer

Doch auf dem Chromosom 21 liegen mehr als 200 Gene. Wie kann man also sicher sein, dass es die Verdreifachung des APP-Gens ist, die Menschen mit Trisomie 21 so früh und so oft an Alzheimer erkranken lässt? Zwei weitere genetische Auffälligkeiten geben darüber Aufschluss. »Man hat sehr vereinzelt Patienten gefunden, die das Erscheinungsbild eines Menschen mit Down-Syndrom haben und trotzdem bis ins hohe Alter keinerlei Anzeichen für eine Demenz entwickeln«, so der Neurologe. Eine Forschergruppe um Eric Doran von der University of California in Irvine hat so einen Patienten sechs Jahre lang begleitet und die Ergebnisse 2017 publiziert. Dessen Gedächtnisleistung verschlechterte sich über die Jahre hinweg nur minimal, außerdem entdeckten die Fachleute fast keine Beta-Amyloid-Klumpen. Des Rätsels Lösung: Das dritte Exemplar des Chromosoms 21 war bei dem Mann, welcher das 72. Lebensjahr erreichte, unvollständig. Das Gen mit dem Amyloid-Vorläuferprotein lag bei ihm nur in zweifacher Ausführung vor.

Down-Syndrom oder Trisomie 21? Häufig meinen Menschen dasselbe, wenn sie von einer »Trisomie 21« und dem »Down-Syndrom« sprechen. Doch die Begriffe haben verschiedene Bedeutungen. Ersterer steht für die genetische Ursache, also ein dreifach vorhandenes Chromosom 21. Das Down-Syndrom ist hingegen die Folge der Trisomie 21. Von einem Syndrom spricht man, wenn eine bestimmte Kombination verschiedener Merkmale und Symptome vorliegt. Laut Etta Wilken, einer ehemaligen Professorin für Allgemeine und Integrative Behindertenpädagogik an der Universität Hannover, ist die Unterscheidung aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen gibt es etliche Formen der Trisomie. Bei einer Mosaik-Trisomie etwa enthält nur ein Teil der Zellen ein drittes Exemplar des Chromosoms 21. Das kann sogar dazu führen, dass überhaupt kein Down-Syndrom festgestellt wird. Diese Bezeichnung wäre in so einem Fall unangebracht. Wilken argumentiert dennoch dafür, dass Down-Syndrom in den meisten Fällen die treffendere Bezeichnung ist. Die genetische Grundausstattung bestimme zwar in hohem Maß unsere Entwicklung, aber auch andere Faktoren spielten eine wichtige Rolle. Für Wilken beinhaltet der Begriff Down-Syndrom zudem, dass diese Menschen eben nicht nur körperlich und geistig beeinträchtigt sind, sondern auch durch den Umgang der Gesellschaft mit ihnen.

Es ist noch ein weiterer Fall einer solchen unvollständigen Trisomie 21 bekannt: eine Frau aus Großbritannien, die mit 78 Jahren starb. Bei ihr entdeckte man die seltene Erbgutveränderung mit zwei statt drei Allelen (Genvarianten) für das Amyloid-Vorläuferprotein, und auch sie zeigte in den letzten fünf Jahren ihres Lebens nahezu konstante kognitive Leistungen. Vieles deutet also darauf hin, dass das überzählige APP-Gen tatsächlich der Auslöser für Alzheimer bei Menschen mit Down-Syndrom ist.

Der zweite Hinweis kommt von der »autosomal-dominanten« oder »familiären« Alzheimerkrankheit. Dabei handelt es sich um eine sehr früh auftretende Form der Demenz, die vererbbar ist. Verschiedene Genmutationen sind hierfür verantwortlich. Bei einigen Familien ist ausschließlich das APP-Gen auf einem der beiden Chromosomen 21 verdoppelt. Diese Menschen besitzen also drei Kopien des Gens bei sonst normaler Chromosomenzahl. »Allein die Verdreifachung des APP-Gens reicht offenbar aus, um Alzheimer auszulösen«, resümiert Nübling. »Die Menschen erkranken mit einer 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit an Alzheimer, das noch dazu verhältnismäßig früh einsetzt.« Laut einer Untersuchung eines Teams der University of Manchester von 2018 sind die meisten Betroffenen dann zwischen 44 und 55 Jahre alt.

Hinweise auf schützende Gene

Im Vergleich zu dieser Gruppe erkranken Menschen mit Trisomie 21 später, manche sogar nie an der Demenzform. Kann es also sein, dass auf dem Chromosom 21 andere Gene liegen, die ein Stück weit vor dem altersbedingten Hirnabbau schützen, wenn sie in dreifacher Kopie vorliegen? Dem ging 2021 ein internationales Team um Dean Nižetić von der Queen Mary University in London nach. Die Forscherinnen und Forscher züchteten in Petrischalen Minigehirne aus gespendeten Hautzellen von Menschen mit einem Down-Syndrom. Wie zu erwarten, fanden sie in den meisten derartigen Hirn-Organoiden mit einer Trisomie 21 die typischen Zeichen von Alzheimer wie Plaques und Tau-Ablagerungen. In 30 Prozent der Gewebeproben gab es dagegen keine solche Hinweise.

© Yousun Koh (Ausschnitt) Wie Alzheimer-Plaques entstehen | Das Amyloid-Vorläuferprotein (APP) befindet sich in der Zellmembran (grün). Die Beta-Sekretase schneidet einen Teil des extrazellulären, also außerhalb der Zelle liegenden Bereichs ab. Die Gamma-Sekretase kappt die intrazelluläre Verankerung. Außerhalb der Zelle verbleibt eine Aminosäurekette von 40 oder 42 Einheiten: das Beta-Amyloid, welches sich zu den Alzheimer-Plaques zusammenlagert.

Schnitt das Team bei den Zellen dieser alzheimerfreien Organoide die dritte Kopie des so genannten BACE2-Gens heraus, bildeten sich auch hier die alzheimertypischen Ablagerungen. Das Gen codiert für das Enzym Beta-Sekretase-2, das APPs bevorzugt in kürzere Stücke schneidet, die nicht so zum Verklumpen neigen. Auch habe das Nervenwasser von Personen mit Down-Syndrom mehr von solchen verkürzten Peptiden als jene, die von gesunden Menschen stammt, berichten die Autoren. BACE2 scheint damit der zusätzlichen APP-Kopie entgegenzuwirken. Der Einfluss der Beta-Sekretase-2 nimmt allerdings mit den Jahren ab, was die Zunahme von Plaques im Alter erklären würde.

Georg Nübling mahnt dazu, derartige Modelle immer im klinischen Kontext zu bewerten. Es seien zu viele Unbekannte im Spiel: »Beeinflussen die Gene auf Chromosom 21 vielleicht auch das Erbgut auf anderen Chromosomen? Und wie sieht es mit epigenetischen Veränderungen aus? Das wird sehr schnell so komplex, dass es nicht wirklich vernünftig zu untersuchen ist.« Auch zweifelt er daran, dass Personen mit einer Trisomie 21 später an Alzheimer erkranken als jene mit verdreifachtem APP-Gen, jedoch normalem Chromosomensatz. »Bei Menschen mit einem Down-Syndrom kann man die Symptomatik gar nicht so einfach erfassen«, erklärt er. »Gerade bei einem sehr niedrigen Leistungsniveau ist es schwierig zu sagen, wann es eigentlich mit der Alzheimerkrankheit losgeht.«