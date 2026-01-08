Mathematische Trolley-Probleme: »Ich habe in meinem Leben noch keine irrationale Zahl gebraucht«

Richter-Gebert: Die euklidische Geometrie ist die Geometrie, die Euklid gemacht hat. Das ist die Geometrie, in der es durch einen Punkt zu einer Geraden genau eine Parallele gibt, die Geometrie, in der der Satz des Pythagoras gilt. Oder wie Felix Klein sagte: Es ist die Geometrie auf einer glatten Oberfläche ohne Krümmung.

Wienhard: Nichteuklidische Geometrie ist alles, was nicht euklidisch ist. Euklid hat einen axiomatischen Zugang zur Geometrie genutzt: Er hat fünf Postulate verfasst, aus denen etliche Dinge folgen, die wir aus der Schule kennen, etwa dass die Winkelsumme in einem Dreieck 180 Grad beträgt. Das fünfte Postulat, das Parallelenpostulat, besagt: Zu einer Geraden und einem Punkt, der nicht auf der Geraden liegt, gibt es eine eindeutige Parallele, die durch diesen Punkt führt.

Über Jahrhunderte haben Mathematiker versucht zu zeigen, dass das fünfte Postulat aus den anderen vier folgt. Bis sie feststellten: Das stimmt nicht. Und das heißt, dass Mathematiker über Jahrhunderte Geometrie mit nur vier Postulaten gemacht haben, was nichteuklidischer Geometrie entspricht – obwohl sie gar nicht wussten, dass nichteuklidische Geometrie überhaupt existiert.

Gibt es anschauliche Beispiele für nichteuklidische Geometrien?

Wienhard: Die Kugeloberfläche. Da gibt es überhaupt keine Parallelen, sondern je zwei Geraden schneiden sich. Wirklich revolutionär war die Entdeckung der hyperbolischen Geometrie im 19. Jahrhundert. Und dann gibt es noch ganz viele andere nichteuklidische Geometrien in höheren Dimensionen, die wesentlich komplizierter sind.

Die Bahn rast nun auf beide Arten von Geometrie zu. Was machen Sie?

Richter-Gebert: Ich muss eine gemeine Antwort im Sinne von Felix Klein geben: Du bekommst nur beide oder keine tot. Sobald es eine der beiden Geometrien gibt, muss es auch die andere geben. Klein hat bewiesen, dass man aus einer euklidischen Geometrie immer ein Modell von projektiver Geometrie konstruieren kann, und aus diesem lässt sich dann eine nichteuklidische Geometrie machen. Umgekehrt ist das genauso. Aus nichteuklidischer Geometrie kann man projektive Geometrie erhalten – und in der findet sich die euklidische Geometrie wieder. Das heißt, es ist egal, wohin die Bahn fährt, in der Welt ist immer beides realisiert. Aber schöner ist die nichteuklidische. Viel schöner.

Wienhard: Ich bin auch dafür, die nichteuklidische Geometrie zu behalten. Denn es täte uns gut – auch in der Schulmathematik – , zu lernen, dass Mathematik nicht abgeschlossen ist, sondern dass es noch viele offene Fragen gibt. Und das sieht man viel besser mit der nichteuklidischen Geometrie.

Unter euklidischer Geometrie kann sich doch jeder etwas vorstellen. Wozu brauchen wir dann noch die nichteuklidische?

Richter-Gebert: Stellen Sie sich vor, wir würden euklidisch auf der Kugeloberfläche agieren. Flüge von New York nach Leipzig müssten dann durch einen Tunnel führen. Wenn man alle großen Städte derart verbinden wollte, müsste man sehr viele Löcher durch die Erde bohren.

Da sind wir wieder beim Schweizer Käse. Schauen wir uns das nächste Dilemma an: Torus oder kleinsche Flasche?