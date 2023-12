Festkörperphysik: Kommt jetzt das goldene Zeitalter der Supraleiter?

Die 2015 veröffentlichten Laborexperimente, die Schwefelwasserstoff als supraleitend identifizierten, bestätigten die ein Jahr zuvor durchgeführten Computersimulationen. Ohne die rasanten Fortschritte bei der Strukturvorhersage wäre die Entdeckung von wasserstoffreichen Supraleitern »wahrscheinlich erst 100 Jahre später erfolgt«, sagt der Materialwissenschaftler Artem Oganov vom Skolkovo Institute of Science and Technology in Moskau. Seine evolutionären Algorithmen berechnen die atomare Anordnung mit der niedrigsten Energie (und damit der höchsten Wahrscheinlichkeit, stabil zu bleiben) für einen bestimmten Druck.

Simulationen sind besonders wichtig, um das Verhalten von Materialien bei hohem Druck vorherzusagen. Unter diesen Bedingungen werden die Atome so dicht aneinandergedrängt, dass sie nicht nur über ihre Außenelektronen, sondern auch über ihre inneren Elektronen wechselwirken – was die Grundregeln der Chemie über den Haufen wirft. Ein Beispiel dafür ist Lithiumhexahydrid, das nur bei hohem Druck existieren kann. »Jeder, der Chemie studiert hat, würde Ihnen sagen, dass so etwas wie LiH 6 nicht stabil sein kann«, sagt die Chemikerin Eva Zurek von der University at Buffalo in New York.

Zeitstrahl: Meilensteine der Supraleitung 1911: Supraleitfähigkeit beobachtet

Der Physiker Heike Kamerlingh Onnes stellt fest, dass der elektrische Widerstand von festem Quecksilber auf null sinkt, sobald eine »Übergangstemperatur« von 3 Kelvin (zirka –270 Grad Celsius) unterschritten wird. In der Folge wurden weitere reine Metalle entdeckt, die alle eine Übergangstemperatur von weniger als 10 Kelvin aufweisen. 1957: Supraleitfähigkeit erklärt

Die theoretischen Physiker John Bardeen, Leon Cooper und John Robert Schrieffer beschreiben einen Mechanismus, heute unter dem Kürzel BCS bekannt, der die Entstehung von Supraleitung erklärt. Stoffe, deren widerstandsfreier Stromtransport sich auf diese Weise erklären lässt, heißen gewöhnliche oder konventionelle Supraleiter. 1986: Entdeckung der Cuprate

Die zwei IBM-Physiker Georg Bednorz und Alexander Müller beobachten, dass ein Material auf Kupferbasis bei 35 Kelvin (zirka –238 Grad Celsius) supraleitend ist. Damit haben sie den ersten Hochtemperatur-Supraleiter gefunden, der sich nicht durch die BCS-Theorie erklären lässt. In den folgenden Jahren wurden zahlreiche Cuprate entdeckt, von denen manche bei bis zu 133 Kelvin (etwa –140 Grad Celsius) supraleitend sind. 2001: Rekordtemperatur

Jun Akimitsu entdeckt die Supraleitfähigkeit von Magnesiumdiborid. Dessen Übergangstemperatur von 39 Kelvin (etwa –234 Grad Celsius) bleibt bis heute die höchste bekannte Temperatur, bei der ein herkömmlicher Supraleiter bei Umgebungsdruck existieren kann. 2004: Superhydrid-Vorhersage

Neil Ashcroft sagt voraus, dass bestimmte wasserstoffreiche Materialien unter hohem Druck auch bei sehr hohen Temperaturen gemäß der BCS-Theorie Strom widerstandsfrei leiten sollten. 2006: Supraleiter auf Eisenbasis

Ein Team um den Materialwissenschaftler Hideo Hosono entdeckt Supraleitfähigkeit in einem Material aus Eisen, Lanthan und Phosphor. Solche Supraleiter auf Eisenbasis funktionieren über einen einzigartigen, aber noch wenig verstandenen Mechanismus. 2015: Superhydrid-Nachweis

Mikhail Eremets und Kollegen weisen die Supraleitfähigkeit von Schwefelwasserstoff bei 250 Kelvin (zirka –23 Grad Celsius) nach. Für diesen und andere Superhydrid-Supraleiter sind Drücke von mindestens einer Million Atmosphären erforderlich. 2019: Entdeckung von Nickelaten

Der Physiker Harold Hwang und sein Team entdecken eine Klasse von nicht konventionellen Supraleitern auf Nickelbasis.

Auf der Suche nach dem am besten geeigneten Element, das sich mit Wasserstoff zu einem Supraleiter kombinieren lässt, haben Fachleute inzwischen fast das gesamte Periodensystem durchforstet. Sie haben auch begonnen, Verbindungen von mehr als einem Element mit Wasserstoff zu simulieren, was rechnerisch jedoch viel schwieriger ist und Supercomputer erfordert. Die Elemente, die die überzeugendsten Ergebnisse liefern, scheinen Metalle wie Kalzium, Lithium und Lanthan zu sein, sagt Oganov. Einer der besten Stoffe ist offenbar das Schwermetall Actinium. Das zu überprüfen gestaltet sich allerdings schwer, denn Actinium ist extrem selten und hochradioaktiv.

In ihren Simulationen haben Lilia Boeri und andere Fachleute mit mehreren borhaltigen Verbindungen experimentiert. Bei diesen Stoffen liegen die Wasserstoffatome durch ihre Kristallstruktur nahe beieinander. Die Berechnungen deuten darauf hin, dass dieser »chemische Druck« den Bedarf an äußerem Druck verringern könnte und gleichzeitig die hohen Schwingungsfrequenzen des Kristalls beibehält, wodurch Cooper-Paare bei warmen Temperaturen bestehen könnten.

Noch vielversprechender scheinen Strukturen mit kovalenten Bindungen zu sein, die auch ohne hohen Druck hochfrequent schwingen. Die Simulationen von Boeri und ihrem Team ergaben, dass einige Materialien – mit Strukturen, die denen des Supraleiters Magnesiumdiborid ähneln – bei 110 Kelvin (etwa –163 Grad Celsius) supraleitend sein könnten. Das ist zwar noch weit von der Raumtemperatur entfernt, aber warm genug, um auf teure Flüssighelium-Kryogenik zu verzichten. Für diese Stoffe könnten einfachere Kühlsysteme auf Basis von flüssigem Stickstoff genügen.

»Supraleitung bei Umgebungsdruck und Raumtemperatur ist schwer zu erreichen – niemand erwartet, das so schnell zu finden«, sagt Eremets. Aber jeder Fortschritt auf dem Weg zu Supraleitern, die bei Temperaturen von flüssigem Stickstoff funktionieren, sei bereits ein wichtiger Fortschritt, fügt er hinzu.