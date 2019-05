Naturschutz: Arche Truppenübungsplatz

Militärische Nutzung ist gut für die Natur

Seit der Wende konnten so 156 000 Hektar unter Schutz gestellt werden, davon 117 000 Hektar ehemalige Militärflächen. Rund die Hälfte dieser Flächen wird von der gemeinnützigen Naturerbe-Tochter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) verwaltet; um den Rest kümmern sich der Bundesforst, verschiedene Naturschutzorganisationen, Stiftungen oder die Bundesländer. Die Eigentümer der Naturerbeflächen sind auch für deren Erhaltung und Pflege verantwortlich; in Abstimmung mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) entwickeln sie die erforderlichen Maßnahmen.

Der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung sieht weitere 30 000 Hektar naturschutzfachlich wertvoller Flächen zur Übertragung in das Nationale Naturerbe vor, hierunter voraussichtlich auch 10 000 Hektar ehemalige Militärflächen. Sonst scheint sich das Zeitfenster für die Überführung von Militärflächen in Naturschutzgebiete angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage langsam zu schließen. So war der hauptsächlich von britischen Truppen genutzte Truppenübungsplatz Senne bei Paderborn schon als neuer Nationalpark im Gespräch, bevor im Sommer 2018 entschieden wurde, die militärische Nutzung zu verlängern.

»Solange Militärflächen beübt werden, gelten sie als für den Naturschutz gesichert. Problematisch wird es erst, wenn sich das Militär zurückzieht und es konkurrierende Nachnutzungen gibt« (Katharina Kuhlmey)

Für die Natur in der Senne sei das aber nicht von Nachteil, meint Katharina Kuhlmey von der thüringischen Naturstiftung David: »Solange Militärflächen beübt werden, gelten sie als für den Naturschutz gesichert. Problematisch wird es erst, wenn sich das Militär zurückzieht und es konkurrierende Nachnutzungen gibt.« Die Naturstiftung David mit Sitz in Erfurt führt seit rund 20 Jahren eine Datenbank zu allen naturschutzrelevanten Militärflächen in Deutschland und ist selbst Eigentümerin des ehemaligen Truppenübungsplatzes Rödel in Sachsen-Anhalt, der seit dem Jahr 2008 zum Nationalen Naturerbe Deutschlands zählt.

Die Herausforderungen auf ehemaligen Militärflächen sind vielfältig. Es gilt einen guten Mittelweg aus Erhaltung und Pflege nährstoffarmer, offener Landschaften und der natürlichen Sukzession zu finden. Mit natürlicher Sukzession beschreiben Ökologen das, was passiert, wenn der Mensch sich ganz heraushält. Auf lange Sicht würde so zumeist ein Wald entstehen.

Besonders bedrohte Lebensräume sind aber gerade Offenlandschaften wie Heiden, Binnendünen oder Magerrasen. Diese speziellen Lebensräume stehen als Teil des europäischen Schutzgebietsnetzwerks Natura 2000 unter Naturschutz, und es besteht die Verpflichtung, sie zu erhalten und zu pflegen. Würde man sie der natürlichen Sukzession überlassen, würden sie binnen weniger Jahre durch Sträucher und Bäume überwachsen und so mitsamt den dort lebenden spezialisierten Arten verloren gehen. Dazu gehören viele bedrohte Vogelarten wie Wiedehopf, Raubwürger oder Brachpieper.

Wilder Wald und artenreiches Offenland

In manchen Fällen können Pflegemaßnahmen wie Entbuschung, Beweidung und Mahd durch die Ernte von Holz oder Heidekraut gegenfinanziert werden. Das ist aber eher die Ausnahme als die Regel. Neben Steuern und Versicherungen müssen Personal und Maschinen bezahlt werden. Große Teile der stillgelegten Truppenübungsplätze sind zudem immer noch mit Munitionsresten belastet. Die müssen erst einmal entfernt werden, bevor man die Flächen überhaupt betreten kann. Das wird, aus Kostengründen und um Störungen zu vermeiden, oft nur an ausgewählten Wegen oder im Bereich von Zäunen gemacht. So sorgt das explosive Erbe automatisch dafür, dass sich die Natur in den munitionsbelasteten Bereichen weiter ungestört entwickeln kann.

Laden... © Jörg Hüttenhölscher / stock.adobe.com (Ausschnitt) Künstliches Heideland | Mit ihren Rädern und Ketten erhalten die Militärfahrzeuge eine offene Heidelandschaft.

Für Tiere und Pflanzen mag eine militärische Sperrzone von Vorteil sein, für naturverbundene Bürger ist das Betretungsverbot nicht unbedingt eine gute Nachricht. Schließlich will man gerne teilhaben und die vielfältige Natur mit eigenen Sinnen genießen. In dieser Hinsicht sind stillgelegte Truppenübungsplätze wie etwa die Döberitzer Heide direkt vor den Toren Berlins oder Münsingen auf der Schwäbischen Alb besser dran. Dort hat man die Munitionsreste zumindest teilweise beseitigt, so dass die Besucher in den ausgewiesenen Bereichen gefahrlos auf Entdeckungstour gehen können.

Katharina Kuhlmey betont die gute Zusammenarbeit mit dem Bund und den Naturschutzverbänden untereinander: »Um das Nationale Naturerbe zu sichern, ziehen alle an einem Strang, und man sieht echte Fortschritte.« Einen ihrer Lieblingsplätze findet die Geografin unweit ihres Büros in Erfurt auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Hohe Schrecke. In dem naturnahen Wald leben Wildkatzen, Schwarzstörche, Hirschkäfer und diverse Fledermausarten. »Es ist einfach wunderbar zu sehen, wenn man da draußen ist, wie vielfältig sich diese ehemals militärisch genutzten Flächen entwickeln.«