Quantenphysik: Tempokontrolle für scheinbar überlichtschnelle Teilchen

Die Quantenmechanik ist reich an widersinnigen Vorgängen. Beispielsweise erlaubt der Effekt der Verschränkung eine Verknüpfung, die ebenfalls gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung aus der Relativitätstheorie zu verstoßen scheint – was bei Albert Einstein für viel Unbehagen sorgte. Heute ist klar: Manche Absonderlichkeiten müssen wir hinnehmen, und bei einem genaueren Blick vertragen sie sich sogar mit der Relativitätstheorie. Entsprechend gibt es bereits Ideen dazu, wie sich das Paradoxon der Tunnelzeit auflösen ließe. So könnten die Teilchen zwar überlichtschnell sein, aber keine nützliche Information mehr übertragen. Damit würden sich ihre Regelverstöße nicht in der Praxis auswirken.

Was bedeutet Zeit in der Quantenmechanik überhaupt?

Das grundlegende Problem beim Vermessen des Tunneleffekts ist die Frage: Wie soll man feststellen, welche Zeit für ein Teilchen vergangen ist? Anders als zum Beispiel die Masse ist Zeit nichts, was ein Objekt an und für sich besitzt. Zeit ist eine Eigenschaft, die nur im Vergleich zu anderen Dingen Sinn ergibt – sie beschreibt Veränderungen. Welche Änderungen lassen sich also beim Tunneln registrieren?

Die führenden Konzepte zur Messung der Tunnelzeit gehen die Suche nach einer Antwort darauf unterschiedlich an. Ein sehr erfolgreicher Ansatz, den Aephraim Steinberg von der University of Toronto über drei Jahrzehnte lang vorangetrieben hat, basiert auf der so genannten Larmor-Präzession. Dabei verändert ein Atom seinen intrinsischen quantenmechanischen Drehsinn (Spin), während es eine Barriere durchquert, in der ein Magnetfeld wirkt. Die Stärke der Abweichung lässt darauf schließen, wie lange sich das Atom im Hindernis aufgehalten hat. Ein alternatives Messprinzip hat Ursula Keller an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich mit ihrer »Attoclock« entwickelt. Dort tunneln Elektronen durch ein sich drehendes Feld. Hinter dem Hindernis fliegen sie in eine Richtung, die von der momentanen Orientierung des Felds abhängt. Auch so soll sich eine Reisezeit ermitteln lassen.