Tutanchamun: Für den Pharao ein Dolch aus Meteoreisen

Ein Geschenk vom König von Mitanni an den Pharao

Einen Hinweis liefern die so genannten Amarna-Briefe. Damit sind beschriftete Tontafeln gemeint, die in der Residenzstadt des später als »Häretiker« verfemten Pharao Echnaton ans Licht kamen. Es handelt sich um die Korrespondenz der Pharaonen mit ausländischen Herrschern. In einem der Briefe wird ein Eisendolch mit einer Scheide aus Gold erwähnt, den Tušratta, König von Mitanni – sein Reich erstreckte sich damals ungefähr dort, wo sich heute Nordsyrien und Nordirak befinden –, dem Pharao Amenhotep III. schenkte, dem Vater Echnatons. Experten wissen, dass im Anatolien und Mesopotamien des 14. Jahrhunderts v. Chr. bereits kalkhaltiger Kleber genutzt wurde. Der Dolch aus Tutanchamuns Grab könnte also ein Geschenk des Tušratta gewesen sein. Wie genau Amenhotep III. und Echnaton mit Tutanchamun verwandtschaftlich in Beziehung standen, ist nicht zweifelsfrei nachgewiesen. Sicher ist jedoch, dass Tutanchamun eine Tochter Echnatons heiratete, Anchesenamun.

Der etwas mehr als 35 Zentimeter lange Dolch ist nicht der einzige Fund seiner Art aus dem Altertum. Der älteste bekannte Dolch aus Meteoreisen stammt aus Anatolien und ist zirka 4300 Jahre alt. Seine heute völlig verrostete Klinge samt goldenem Griff fand sich in einem bronzezeitlichen Grab in Alaca Höyük in der Türkei.