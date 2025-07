Informatik: Bahnbrechender Beweis entkräftet bisherige Annahmen über Speicherplatz

In der Informatik haben Zeit und Raum eine andere Bedeutung als in unserer analogen Welt. Zeit bezieht sich auf die Anzahl der Schritte eines Algorithmus, also die Menge an Rechenoperationen; Raum dagegen gibt den dafür benötigten Speicherplatz an. Jeder noch so kleine Task, den ein Computer ausführt, benötigt sowohl Zeit als auch Raum. Doch nun entkräftet ein bahnbrechender Beweis des theoretischen Informatikers Ryan Williams vom Massachusetts Institute of Technology eine 48 Jahre alte Annahme über Raum und Zeit: Computer benötigen demnach – zumindest theoretisch – deutlich weniger Speicherplatz als erwartet .

Williams forscht zur Komplexitätstheorie, einem abstrakten Gebiet der theoretischen Informatik, das sich unter anderem mit der grundlegenden Beziehung zwischen Speicherplatz und Laufzeit beschäftigt. Das ist umso schwieriger herauszufinden, da die beiden Größen – Raum und Zeit – beispielsweise je nach Aufgabe oder Algorithmus völlig unterschiedlich ausfallen können. Vereinfacht lässt sich fragen, wie viel, oder besser wie wenig, Speicherplatz benötigt ein beliebiges Problem, das mit einer bestimmten Anzahl an Schritten gelöst wird. Sprich: Welcher Raum ist mindestens erforderlich, wenn der Algorithmus t Rechenoperationen ausführt?

Bisher glaubte die Fachwelt, dass ein Computerprogramm mit einer Laufzeit von t Schritten mindestens t log ⁡ ( t ) B its an Speicherplatz braucht. Das entspricht einer nahezu linearen Beziehung zwischen Raum und Zeit. Beim Symposium der Association for Computing Machinery (ACM) in Prag präsentierte Williams im Juni 2025 sein neues Ergebnis: Jedes abzählbare, in t Schritten lösbare Problem benötigt maximal t ⋅ log ⁡ ( t ) Bits an Speicherplatz. »Das Ergebnis zeigt, dass wir mit unserer bisherigen Intuition komplett falsch lagen«, sagte Williams gegenüber »Scientific American«. »Ich dachte, da muss etwas nicht stimmen, denn das Ergebnis ist äußerst unerwartet.«

Mit seinem Beweis entkräftet Williams die bisherige Annahme über praktisch lösbare Probleme. Denn aus mathematischer Sicht unterscheidet sich das Ergebnis von Williams gewaltig vom bisher vermuteten Zusammenhang. An Stelle der beinahe linearen Beziehung zwischen Raum und Zeit ist sie nun über die Quadratwurzel gegeben; bei steigender Schrittzahl t kommt der Unterschied immer deutlicher zum Vorschein.