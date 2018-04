© Pier Raffaele Platania INAF/IRA (Zusammenstellung); ASC, Lebedev-Institut (RadioAstron-Bild) (Ausschnitt) RadioAstron beobachtet Perseus A | Links: Künstlerische Darstellung des Teleskopverbands RadioAstron aus erdgebundenen Teleskopen und dem Satelliten Spektr-R. Rechts: Radiostrahlung des neu geformten Jets im Kern von Perseus A. Das Schwarze Loch befindet sich in der Ellipse am oberen Ende der Struktur.

Spektr-R umkreist die Erde auf einer extrem elliptischen Umlaufbahn, die ihn bis auf 350 000 Kilometer von unserem Planeten wegführt – fast bis zur Umlaufbahn des Monds. Mit dieser gewaltigen Basislinie, dem maximalen Abstand der Teleskope untereinander, ist RadioAstron das Teleskop mit dem größten Winkelauflösungsvermögen in der Geschichte der Astronomie. Obwohl es bei größeren Wellenlängen arbeitet, übertrifft es das Weltraumteleskop Hubble in Sachen Winkelauflösung um den Faktor 1000.

Mit diesem Superteleskop konnten Giovannini, Savolainen und ihr Team die Jetstruktur im Zentrum von Perseus A auf nur zwölf Lichttage von ihrem Ausgangspunkt beim zwei Milliarden Sonnenmassen schweren Schwarzen Loch zurückverfolgen. Zwölf Lichttage entsprechen rund 312 Milliarden Kilometern, gut dem 2000-fachen Abstand zwischen Erde und Sonne: eine in Bezug auf die 230 Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie Perseus A sehr kleine Distanz.

»Das Ergebnis war erstaunlich«, meint Giovannini. »Es zeigt sich, dass die gemessene Breitenausdehnung des Jets wesentlich größer ist, als von den zurzeit favorisierten Modellen zur Jetentstehung zu erwarten wäre.« Diesen Modellen zufolge entsteht der Gasstrom genau in dem »Ergosphäre« genannten Raumbereich unmittelbar außerhalb des Ereignishorizonts eines rotierenden Schwarzen Lochs, in dem der Raum selbst in eine Kreisbewegung um das Schwarze Loch gezogen wird und jede Materie mitreißt.

Sind Teenie-Jets anders?

Stattdessen zeigen die Beobachtungen, dass zumindest der äußere Teil des Jets von der weiter außen liegenden Akkretionsscheibe ausgeht. Hier sammelt sich die Materie an, bevor sie in die Ergosphäre gelangt. »Unsere Ergebnisse zeigen noch nicht schlüssig, dass die derzeitigen Modelle, in denen der Jet von der Ergosphäre ausgeht, falsch sind«, ergänzt Tuomas Savolainen, der Leiter des RadioAstron-Beobachtungsprogramms. »Aber sie ermöglichen den Theoretikern doch Einsichten in die Struktur der Jets nahe am Ausgangspunkt und damit Hinweise zur Weiterentwicklung der Modelle.«

Mit ihrer Beobachtung haben die Forscher einen wichtigen Schritt gemacht, um das komplizierte Geschehen in unmittelbarer Nähe massereicher Schwarzer Löcher zu verstehen. Und wie es scheint, sind nicht alle Materiejets gleich: Bei den beiden einzigen uns näheren Jets Schwarzer Löcher, die man bislang annähernd gut untersuchen konnte, fanden Astronomen eine parabolische Form des Materiestroms in der Nähe des Schwarzen Lochs. Bei Perseus A ist der Strahl hingegen auffallend zylindrisch geformt.

Giovannini und sein Team erklären dies mit seinem vergleichsweise jugendlichen Alter: Er hat sich, von uns aus gesehen, erst in den vergangenen zehn Jahren ausgebildet. Vermutlich stößt die ultraschnelle Materie dieses Jets in einen von einem vorherigen Jet von interstellaren Material frei gefegten Raumbereich vor. Noch immer ändert sich seine Form sehr schnell. Mit RadioAstron haben die Astronomen nun eine Möglichkeit, die Entwicklung des jungen Materiejets im Detail zu verfolgen.