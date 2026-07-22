Übertragbares Melanom: Hautkrebs springt von Fisch zu Fisch

Seit 2012 berichten Angler und Biologen von einer auffälligen Häufung von schwarzen Hautschäden bei Zwergwelsen (Ameiurus nebulosus) im Lake Memphremagog an der amerikanisch-kanadischen Grenze. Bis zu einem Drittel der Tiere war befallen. Fachleute von der University of Vermont haben jetzt herausgefunden, was hinter den mysteriösen Malen steckt: Es handelt sich um übertragbaren Krebs – den ersten, der jemals bei einer Fischart beschrieben wurde. Die Krebszellen verhalten sich ähnlich wie Parasiten und wandern von Wels zu Wels, wie die Autoren in »Nature« berichten.

»Zuerst dachten wir, es handle sich um einen Virus«, sagt Studienleiterin Julie Dragon in einer Pressemeldung. Stattdessen stellten sich die betroffenen Bereiche als Melanome heraus, also als schwarzer Hautkrebs. Der Befund ist umso überraschender, als Welse bodenlebend sind und nicht gerade mit viel UV-Licht in Berührung kommen.

Die Experten verglichen die DNA-Sequenz der Tumoren mit jener des gesunden Gewebes bei erkrankten Fischen. Wie sich herausstellte, waren die Krebszellen viel enger untereinander verwandt als mit ihren Wirtsfischen – das Kennzeichen eines klonal übertragbaren Krebses, bei dem Tumorzellen als infektiöse Erreger wirken. Damit handelt es sich um den bisher vierten dokumentierten Fall von übertragbarem Krebs im Tierreich, nach den Gesichtstumoren des Tasmanischen Teufels, dem übertragbaren venerischen Tumor bei Hunden sowie infektiösen leukämieähnlichen Erkrankungen bei Muscheln.