Übertragbares Melanom: Hautkrebs springt von Fisch zu Fisch
Seit 2012 berichten Angler und Biologen von einer auffälligen Häufung von schwarzen Hautschäden bei Zwergwelsen (Ameiurus nebulosus) im Lake Memphremagog an der amerikanisch-kanadischen Grenze. Bis zu einem Drittel der Tiere war befallen. Fachleute von der University of Vermont haben jetzt herausgefunden, was hinter den mysteriösen Malen steckt: Es handelt sich um übertragbaren Krebs – den ersten, der jemals bei einer Fischart beschrieben wurde. Die Krebszellen verhalten sich ähnlich wie Parasiten und wandern von Wels zu Wels, wie die Autoren in »Nature« berichten.
»Zuerst dachten wir, es handle sich um einen Virus«, sagt Studienleiterin Julie Dragon in einer Pressemeldung. Stattdessen stellten sich die betroffenen Bereiche als Melanome heraus, also als schwarzer Hautkrebs. Der Befund ist umso überraschender, als Welse bodenlebend sind und nicht gerade mit viel UV-Licht in Berührung kommen.
Die Experten verglichen die DNA-Sequenz der Tumoren mit jener des gesunden Gewebes bei erkrankten Fischen. Wie sich herausstellte, waren die Krebszellen viel enger untereinander verwandt als mit ihren Wirtsfischen – das Kennzeichen eines klonal übertragbaren Krebses, bei dem Tumorzellen als infektiöse Erreger wirken. Damit handelt es sich um den bisher vierten dokumentierten Fall von übertragbarem Krebs im Tierreich, nach den Gesichtstumoren des Tasmanischen Teufels, dem übertragbaren venerischen Tumor bei Hunden sowie infektiösen leukämieähnlichen Erkrankungen bei Muscheln.
Hunde stecken sich dabei vor allem durch sexuellen Kontakt an, Tasmanische Teufel infizieren Artgenossen über Bisse, und bei Muscheln findet die Übertragung passiv durch Wasserströme statt. Aber wie gelangt der Krebs von Wels zu Wels? Was dem Team auffiel: »Er scheint nur bei größeren Fischen im Laichalter aufzutreten«, sagt Co-Autor Mark Henderson in einer Pressemeldung. Vielleicht führt also das Laichverhalten zur Ausbreitung des Krebses. Während der Laichzeit versammeln sich die Welse dicht in flachem Wasser, was physischen Kontakt erleichtert.
Eine der drängendsten Fragen sei nun – neben jener nach dem Ursprung des Ausbruchs –, wie sich der parasitäre Krebs in Zukunft auf die Population auswirken könnte. Das ließe sich aber zu diesem Zeitpunkt schwer beantworten, da unklar sei, ob und wie stark andere Seen in Nordamerika befallen sind. Da die Beobachtungen von Welsen mit schwarzen Hautläsionen über ein Jahrhundert zurückreichen, ist das Problem möglicherweise weiter verbreitet als angenommen.
»Vielleicht übersehen wir viele Fälle übertragbaren Krebses, weil wir einfach nicht danach suchen«, sagt Julie Dragon. Das Wissen um den Ursprung und die Verbreitung könnte grundsätzliche Fragen über die Evolution von Krebs beantworten, so die Autoren.
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