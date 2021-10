Überwachungstechnik: Eine leere Zimmerwand verrät, was im Raum vor sich geht

Exklusive Übersetzung aus

Allein der Blick auf eine leere Zimmerwand genügt, um mit Hilfe eines neuen Verfahrens herauszufinden, wie viele Menschen sich in dem Zimmer befinden und wie sie sich bewegen. Dazu analysiert das System Schatten und Reflexionen, die mit dem bloßen Auge nicht wahrgenommen werden können. So könnte man theoretisch einen Raum ausspähen, den man selbst nicht einsehen kann.

Wenn sich Personen in einem Raum bewegen, blockieren ihre Körper einen Teil des verfügbaren Lichts und erzeugen so subtile und undeutliche »weiche Schatten« an den Wänden. Helle Kleidung kann überdies einen schwachen farbigen Lichtschein auf die Wand werfen. Im Normalfall werden solche »Signale«, die einem Späher Auskunft über die Anwesenden geben könnten, vom Umgebungslicht überstrahlt. »Wenn wir diesen Umgebungsfaktor abziehen vom Kamerabild, bleibt eigentlich neben dem Bildrauschen der Kamera nur noch jenes Signal übrig«, sagt Prafull Sharma, ein Doktorand am Massachusetts Institute of Technology. Sharma und andere MIT-Forscherinnen und -forscher isolierten diesen Umgebungsanteil, indem sie das Kamerabild der Wand über einige Zeit mittelten. Dadurch werden die sich verändernden Schatten der Menschen eliminiert und nur das Licht der Hauptlichtquelle und die Schatten von Möbeln oder anderen stationären Objekten bleiben zurück. Anschließend subtrahierte das Team den entsprechenden Anteil aus dem Video, so dass sich die bewegenden Schatten der Menschen an der Wand abzeichneten. Das funktioniert sogar in Echtzeit.

Doch selbst die rekonstruierten Schattenbilder sind für einen Menschen schwer zu interpretieren. Also brachten Sharma und sein Team eine künstliche Intelligenz ins Spiel. Sie trainierten sie darauf, aus den Schattenbildern auf Anzahl und Bewegungsmuster der Menschen rückzuschließen. Um an ausreichend Trainingsmaterial zu gelangen, mussten sie verschiedene Räume, oder genauer: verschiedene Wände, filmen, und dabei allein oder in Gruppen wechselnder Größe vorher festgelegte Bewegungen machen. Das so entstandene System kann Aufnahmen einer leeren Wand in einem beliebigen Raum automatisch und in Echtzeit analysieren und die Anzahl der Personen und ihre Bewegungen bestimmen. Auf der »International Conference on Computer Vision« vom Oktober 2021 werden sie ihr System der Fachwelt präsentieren.