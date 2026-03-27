Umweltverschmutzung: Haie vor Bahamas sind auf Koks und Koffein

Die Gewässer rund um die Bahamas-Insel Eleuthera werden regelmäßig von verschiedenen Haiarten frequentiert. Doch die Raubfische versammeln sich hier nicht nur zum Jagen oder zur Paarung, sie kommen dort offensichtlich auch mit einer Vielzahl an chemischen Substanzen in Kontakt, die eigentlich nichts im Meer verloren haben: Drogen, Genussmittel und Medikamente. Das zeigen Blutproben, die ein Team um Natascha Wosnick vom Cape Eleuthera Institute aus unterschiedlichen Haispezies der Region genommen und analysiert hatte – für die Arbeitsgruppe ein Beleg dafür, wie stark der Mensch die Ozeane kontaminiert.

Insgesamt hatten die Forscher 85 Haie untersucht, von denen letztlich 28 Stoffe aufwiesen, die Haie im Normalfall nicht konsumieren. Am häufigsten wiesen Wosnick und Co Koffein nach, aber in zwei Haien fanden sich auch Spuren von Kokain im Blut. Wahrscheinlich hatten diese Tiere in Kokainpäckchen gebissen, die Drogenschmuggler absichtlich oder unabsichtlich ins Wasser geworfen hatten. Auch vor der Küste Floridas hatte man schon Koksrückstände in Haien nachgewiesen – die Küstenabschnitte dort gelten als die am stärksten mit dem Rauschmittel belasteten der bislang untersuchten Gewässer der Erde. Weitere Nachweise stammen aus Brasilien.

Erstmals in Haien vorgefunden wurde dagegen Koffein, dessen Quelle womöglich das Abwasser von Jachten sowie Küstenorten Eleutheras sein könnte: Tauchtourismus ist rund um die Insel sehr populär und die wenigsten Schiffe bringen ihr Abwasser zum Entsorgen in die Häfen. Diese ungeklärten Einleitungen könnten zudem Schmerzmittel wie Acetaminophen (enthalten in Paracetamol) und Diclofenac ins Meer eintragen, wo sie die Fische direkt oder über ihre Nahrung aufnehmen. Diclofenac hat unter Ökologen traurige Berühmtheit erlangt, weil südasiatische Geier millionenfach daran starben: Es löste Nierenversagen in den Vögeln aus, was mehrere Arten fast ausrottete, bis das Medikament nicht mehr an Kühen angewendet werden durfte.