Grenzen überwinden: Wer wachsen will, sollte seine Komfortzone verlassen

Zu vergleichbaren Ergebnissen gelangten die Psychologinnen in weiteren Experimenten, in denen die Freiwilligen unangenehme Aufgaben zu absolvieren hatten: Unter anderem sollten sie sich mit politischen Meinungsstücken in den Medien auseinandersetzen, die ihren eigenen widersprachen. Positive Erfahrungen würden zwar mehr motivieren. Doch um persönlich und beruflich zu wachsen, müssten sich Menschen auch in Situationen bringen, die sie fordern, sagt Woolley. »Wenn wir unsere Komfortzone verlassen haben, deuten wir das als Signal, vorsichtig zu sein oder aufzuhören. Aber um erfolgreich zu sein, müssen wir auch mal Risiken eingehen.«