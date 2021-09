Verdrängte Schwangerschaft: Plötzlich Mutter

Bei einer verleugneten Schwangerschaft hingegen bemerkt die Frau ihren Zustand irgendwann, macht mitunter sogar einen Schwangerschaftstest. Das Wissen wird dann aber so sehr ausgeklammert und aus dem Bewusstsein verbannt, bis sie schließlich der Überzeugung ist, nicht schwanger zu sein. In der Folge kleidet sie sich wie zuvor und verhält sich auch in Situationen unbefangen, in denen die Schwangerschaft sichtbar werden könnte, etwa im Schwimmbad oder beim Arzt. Es kommt vor, dass sie auf Nachfrage überzeugt verneint, ein Kind zu erwarten, und nicht an ihrer Aussage zweifelt. Von der Geburt wird sie völlig überrascht und deutet selbst ausgeprägte Wehen zunächst um. »Körperliche Veränderungen habe ich an mir nicht bemerkt, auch meinen Bauch nie angeschaut. Für mich war es so, dass ich keinen Bauch hatte, keinen Schwangerschaftstest gemacht habe und auch nicht schwanger gewesen bin. Über Alternativen habe ich nicht nachgedacht, ich war ja nicht schwanger.« Das Zitat stammt von einer der Frauen, deren Geschichte die Psychologin Nadine Jelden für ihre Dissertation an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ausgewertet hat .

Laden... © Yousun Koh, nach Anke Rohde (Ausschnitt) Vier Typen von Schwangerschaftsnegierung | Ein Team um die Psychiaterin Anke Rohde unterteilt negierte Schwangerschaften in nicht wahrgenommene, verleugnete, ignorierte und verheimlichte. Die vier Formen unterscheiden sich darin, inwiefern den Frauen ihr Zustand bewusst ist. Während das Verheimlichen ein bewusster Prozess ist, neigen Frauen mit einer nicht wahrgenommenen Schwangerschaft zu einer schlechten Körperwahrnehmung und erkennen die Anzeichen nicht. Die Formen sind oft nicht eindeutig abgrenzbar, Überschneidungen sind möglich.

Bei einer ignorierten Schwangerschaft weiß die werdende Mutter, dass sie schwanger ist, will es allerdings nicht wahrhaben. Entsprechende Anzeichen hat sie wahrgenommen und richtig interpretiert, dieses Wissen aber wieder beiseitegeschoben. Wenn sie einen Schwangerschaftstest gemacht hat, lässt sie das positive Ergebnis ebenfalls außer Acht. Wie bei den vorherigen Typen findet daher keine Planung und Vorbereitung statt. Andere Handlungsoptionen (zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch, die Freigabe zur Adoption oder das Ablegen des Kindes in einer Babyklappe) streift die Mutter allenfalls gedanklich und verfolgt sie nicht weiter.

Eine Schwangerschaft zu verheimlichen, ist im Vergleich zum nicht Wahrnehmen, Verleugnen oder Ignorieren ein aktiverer Vorgang. Er ist durch das bewusste Verschweigen, mitunter auch Abstreiten geprägt, während bei den drei anderen Formen die mangelnde psychische Auseinandersetzung im Vordergrund steht. Oftmals befürchten die Betroffenen auf Grund ihrer familiären und persönlichen Lebenssituation, nicht akzeptiert oder von der Familie verstoßen zu werden. Manche haben Angst um ihr Leben, etwa wenn sie aus einer außerehelichen Beziehung schwanger sind. Dies sind häufig Frauen mit Migrationshintergrund, die aus sehr traditionellen und strengen Familien stammen.

Bewusstes Verheimlichen

Im Gegensatz zu anderen Frauen mit Schwangerschaftsnegierung suchen jene, die ihren Zustand verheimlichen, teils aktiv nach Lösungen. Da sie die Schwangerschaft oft erst nach der zwölften Woche bemerken, wenn die Zeit für einen Schwangerschaftsabbruch im Rahmen der Beratungsregelung überschritten ist, versuchen viele ihn auf anderem Weg zu erreichen, beispielsweise angesichts ihrer psychischen Belastung als medizinische Indikation. Denn eine offizielle Geburt bringt die Gefahr mit sich, dass der Ehemann oder die Familie davon erfährt. Die 2014 eingeführte »vertrauliche Geburt« kann für sie eine Lösung sein.

Vertrauliche Geburt Seit 2014 ist die »vertrauliche Geburt« gesetzlich verankert und soll die nicht legalen Babyklappen überflüssig machen. Diese hatten leider nicht bewirkt, dass weniger Neugeborene ausgesetzt oder getötet werden. Um das Angebot der vertraulichen Geburt wahrzunehmen, muss sich die Schwangere in einer Beratungsstelle mit einem gültigen Ausweis vorstellen. Ihre Daten werden beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hinterlegt. Das stellt keine Verletzung der Schweigepflicht der Beratungsstelle dar. Die Klinik, in der die Entbindung stattfindet, führt die Mutter unter einem Pseudonym. Mit diesem als Nachnamen und einem von der Mutter gewählten Vornamen wird das Kind beim Standesamt als vertraulich geboren gemeldet. Laut einer ersten Evaluationsstudie von 2017 wird das Angebot angenommen. Fraglich sei aber, ob es dazu beitragen kann, Kindstötungen zu verhindern. Denn die vertrauliche Geburt scheint nur einem kleinen Teil der Frauen mit negierter Schwangerschaft zu helfen, nämlich denen, die sich der Schwangerschaft tatsächlich bewusst sind, diese aus Angst vor Konsequenzen verheimlichen und aktiv nach Lösungen suchen.

Kann die Mutter-Kind-Bindung gelingen?

Man kann sich kaum vorstellen, wie schwierig es für betroffene Frauen sein muss, sich auf eine unerwartete Schwangerschaft oder ein unvermittelt zur Welt gekommenes Neugeborenes einzustellen. Anders als sonstige werdende Mütter hatten sie keine Gelegenheit, sich Stück für Stück an die Veränderung zu gewöhnen und eine Bindung aufzubauen. Das müssen sie nach der Geburt nachholen. Oft ist die Situation in der Beziehung und Familie alles andere als leicht, und es fällt den Beteiligten schwer, sich an das Leben mit dem neuen Familienmitglied anzupassen.

Wie lässt sich eine »plötzliche« Schwangerschaft und Entbindung verarbeiten? Das hängt entscheidend von der Fähigkeit der Mutter ab, die Mutterschaft zu akzeptieren – und ist besonders schwierig, wenn die Schwangerschaft ungewollt und unerwünscht ist. Zum Beispiel wenn keine Partnerschaft mit dem Vater des Kindes besteht oder Nachwuchs nicht in die Lebensplanung passt.