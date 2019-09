Sexualität: Unfreiwillig Jungfrau

Wie geht es Menschen, die sich für sexuelle Versager halten? »Wer kein Gegenüber findet, das ihn wertschätzt, driftet früher oder später ab«, glaubt Dominik. Die meisten unglücklichen Singles sind eher mit sich selbst beschäftigt – und völlig harmlos. Das spiegelt sich auch in den »Beginners«-Foren im Internet wider, in denen es vorwiegend um Selbsthilfe und gegenseitige Unterstützung geht. Anders sieht es in der Online-Community der so genannten Incels (von »involuntary celibacy«, zu Deutsch: unfreiwillige Enthaltsamkeit) aus. Diese meist weißen, heterosexuellen Männer finden ebenfalls keine Frau, ziehen aber ganz andere Schlüsse daraus. Sie betrachten sich als Opfer eines Systems, gar als politisch Unterdrückte.

Manche entwickeln eine bizarre Philosophie, die sich aus Frustration, Selbstmitleid und Misogynie speist. Ihre Botschaft: Der Feminismus und die damit verbundene körperliche Selbstbestimmung der Frau habe die sexuelle Rangordnung ausgehöhlt. Zuvor hätten auch »Beta-Männer« wie sie selbst eine Partnerin abbekommen. Heute jedoch würden alle Frauen nur noch attraktive »Alpha-Männer« wollen, während der Rest leer ausgehe. Kurzum: An ihrem sexuellen Versagen seien vor allem die Frauen schuld.

Nur ein kleiner Schritt zur Rache?

Da fehlt mitunter nur noch ein kleiner Schritt, um sich rächen zu wollen. Der bekennende Incel Elliot Rodger tötete 2014 im kalifornischen Isla Vista wahllos sechs Menschen. Von Teilen der Incel-Community wird er bis heute verehrt. Andere Amokläufer beriefen sich ebenfalls auf Rodger. Kurz bevor ein Attentäter 2018 in Toronto zehn Menschen tötete, schrieb er im Internet: »Die Incel-Rebellion hat bereits begonnen!«

Nun wäre es sicher falsch, solche Gewalttaten vor allem auf sexuelle Frustration zurückzuführen. Sie ist höchstens eine von vielen Zutaten zu einem potenziell gefährlichen Cocktail. Andererseits mangelt es an Konzepten, um Menschen zu helfen, die sich mit dem Aufbau romantischer oder sexueller Beziehungen schwertun. Spezielle Beratungsangebote könnten dazu beitragen, der Radikalisierung das Wasser abzugraben.

Auch Dominik fand kaum Anlaufstellen, die ihm bei seinem Problem weiterhelfen konnten. »In den Selbsthilfe-Foren haben sich alle nur gegenseitig erzählt, wie kaputt sie sind. Da ging es meist um die Betrachtung des eigenen Leids.« Und die Sexualaufklärung konzentriere sich eher auf körperliche Aspekte, nach dem Motto: Alles ist super, solange ihr nur Kondome benutzt. »Aber was mache ich, wenn ich Probleme mit meiner Sexualität habe? Doktor Sommer anrufen?«

Christoph Joseph Ahlers behandelt in seiner Praxis für Paarberatung und Sexualtherapie in Berlin auch Menschen, die unter ihrer Kontaktlosigkeit leiden. »Es sind überwiegend Männer – das Geschlechterverhältnis beträgt etwa eins zu zehn«, schätzt Ahlers. Viele seiner Patienten hätten problematische Vorstellungen von Sexualität. Sie missverstehen Pornos als idealtypische Form und denken: So geht Sex – man muss einen großen Penis haben und immer bereit sein. Solche Denkmuster als Fiktion zu entlarven, ist für Ahlers bereits ein erster Therapieerfolg. Dann erarbeitet er mit seinen Klienten eine andere, weniger angstbesetzte Vorstellung von Sexualität. »Sex ist die intimste Form von Kommunikation. Es geht um das Bedürfnis, angenommen und gemocht zu werden und das über Hautkontakt körperlich zu spüren. Das ist der Grund, warum wir überhaupt Paare bilden. Bloße sexuelle Erregung oder Fortpflanzung geht ja auch ohne Partner«, erklärt Ahlers. Wenn sie das begriffen, würden die Betroffenen oft zu weinen anfangen. Es sei für sie eine Erleichterung zu verstehen, dass man es beim Sex nicht draufhaben muss, um gemocht zu werden.

Ahlers' Patienten trainieren, sexuelle Erregung mit Entspannung zu verbinden – also mit etwas Angenehmem, Druckfreiem. Die Übungen laufen zunächst in Gedanken ab. Später soll das Gelernte im echten Leben ausprobiert werden. »Wir arbeiten in der Sexualtherapie häufig mit Surrogatpartnerinnen zusammen. Das sind Frauen, die eine spezielle Weiterbildung absolviert haben. Sie helfen den Betroffenen, die Erfahrungen aus der therapeutischen Arbeit leiblich zu erfahren«, erklärt der Sexualpsychologe.

Dazu gehören Gespräche, Nacktheit, Berührungen und Zärtlichkeit. Die Arbeit findet in einem therapeutischen Dreieck statt: Therapeut, Patient und Surrogatpartnerin. »So ein Expositionstraining ist ein bisschen wie Schwimmunterricht«, sagt Ahlers. Man könne am Beckenrand zwar wunderbar die Froschbewegungen ausprobieren. Aber im Wasser sei es dann kalt und nass – da helfe es, wenn bei den ersten Schwimmversuchen nicht nur ein Bademeister (der Therapeut) in der Nähe sei, sondern auch ein Schwimmtrainer, die Surrogatpartnerin.

Unklarer Nutzen der Surrogattherapie

Neu ist dieses Konzept nicht: William Masters und Virginia Johnson, zwei Pioniere der Sexualforschung, entwickelten es bereits in den 1970er Jahren. Wie gut die Surrogatbehandlung bei Menschen mit als leidvoll erfahrener Kontaktlosigkeit wirkt, ist allerdings nicht erforscht. Zu anderen sexuellen Problemen wie Erektionsstörungen existieren vereinzelte Therapiestudien. Sie berichten meist von hohen Erfolgsraten, sind aber für sich allein genommen wenig aussagekräftig.

Seit den 1970er Jahren ging die Zahl der Surrogattherapeuten in den USA stark zurück. Einige Dutzend soll es heute geben, in Deutschland noch weniger. Kritiker melden Bedenken an, sie sehen in der Surrogattherapie eine Art verschleierte Prostitution. Auch verwandte Konzepte werden häufig skeptisch beäugt: Als einige Grüne 2017 forderten, man solle Sexualassistenz für pflegebedürftige Menschen mit kommunalen Geldern bezuschussen, war der Aufschrei groß – auch in der eigenen Partei.

»In der medialen Berichterstattung wurde das Thema allerdings oft missverständlich dargestellt. In einer Surrogat-Sexualtherapie geht es nicht darum, sexuelle Stimulation und Orgasmen zu produzieren – das gibt es im Bordell und ist meist ohnehin nicht das Problem«, betont Ahlers. »Die Patienten lernen vielmehr, dass man mit einem anderen Menschen intim sein und dabei Entspannung spüren kann, weil nichts geleistet werden muss. Sexuelle Erregung kann dabei entstehen und vergehen, wird aber nicht zielgerichtet herbeigeführt oder gesteigert.«

Kritiker melden Bedenken an, sie sehen in der Surrogattherapie eine Art verschleierte Prostitution

Dominik hat mittlerweile eine Psychotherapie absolviert, allerdings ohne Surrogatpartnerin. Inzwischen ist er kein »Beginner« mehr. Wie hat er es geschafft, den Bann zu brechen? »Im Lauf der Therapie wurde mir bewusst, dass sich die prickelnden Momente eher aus einem Bauchgefühl ergeben. Heute kann ich mich von meinen pessimistischen Überanalysen distanzieren und mir selbst sagen: Du kannst dich jetzt einfach auf deine Gefühle einlassen.«

So ging es ihm mit Julia. Eigentlich war sie die Freundin seines guten Freundes Stefan, erzählt Dominik. Doch auch mit ihm war sie eng befreundet. Als es mit Stefan kriselte, habe Julia ihn immer wieder für vertraute Gespräche aufgesucht. »Eines Tages stand sie bei mir in der Wohnung. Sie würde wirklich gern hier übernachten, sagte sie. Sogar eine Zahnbürste hatte sie mitgebracht«, erinnert sich Dominik. »Sie wollte bei mir im Bett schlafen, ich wollte das erst nicht. Daraufhin meinte sie: Gut, dann komme ich morgens kuscheln.«

Dabei blieb es nicht. Wenig später habe sich Julia von Stefan getrennt. Heute sind Dominik und sie ein Paar. »Julia sagte einmal zu mir, dass ich gut streiten könne. Ich würde in den Konflikt hineingehen, anstatt ihn wegzudrücken. Das fände sie gut.«

In Dominiks Leben ist heute deutlich mehr los. Er hat einen festen Freundeskreis und wohnt mit Julia seit fast einem Jahr zusammen. Wie fühlt er sich damit? Dominik zögert. »Seit ich mit Julia zusammen bin, bin ich öfter krank. Als würde mein Unterbewusstsein sagen: Nein, du darfst nicht glücklich sein«, meint er. Es sei ganz anders, als er es sich vorgestellt habe. Jahrelang dachte er, das erste Mal sollte unbedingt ein Dreier werden. Aber das sei ihm jetzt gar nicht mehr wichtig. Ein wenig hadere er damit, dass er so spießig geworden sei. »Aber ich will auf keinen Fall zurück.«

* Die Namen im Fallbeispiel sind geändert.