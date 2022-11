Verbitterungsstörung: Erdrückende Ungerechtigkeit

Coronapandemie als Auslöser

Die Psychologische Psychotherapeutin Beate Muschalla von der Technischen Universität Braunschweig und ihre Kolleginnen ermittelten Verbitterungsgefühle in der deutschen Bevölkerung vor und nach Pandemiebeginn. Dabei nutzten sie den so genannten PTED-Fragebogen, ein Instrument, mit dem eine »ereignisbezogene« Verbitterung bestimmt werden kann (siehe »Diagnose: Verbitterung«). Sie stellten fest, dass die Empfindung deutlich zugenommen hat: Im Jahr 2019 litten nur drei Prozent der Bevölkerung an einer krankhaften Verbitterung. Während des zweiten Lockdowns im Winter 2020 wiesen insgesamt 16 Prozent der mehr als 3200 Teilnehmer erhöhte Verbitterungswerte auf. Die meisten von ihnen berichteten von sozialen oder ökonomischen Belastungen, etwa dem Verlust ihres Jobs.

Diagnose: Verbitterung Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, den Grad von Verbitterung zu bestimmen. Wollen Psychologen die Emotion als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis erfassen, kommt der PTED-Fragebogen zum Einsatz. Er enthält 21 Aussagen, mit denen sich Patienten auf einer Skala von 0 (»trifft nicht zu«) bis 4 (»trifft voll zu«) identifizieren sollen. Sie werden beispielsweise dazu aufgefordert, sich an das Erlebte zu erinnern und einzuschätzen, wie »verbittert« und »verletzt« sie sich seither fühlen. Mit dem PTED-Fragebogen lassen sich normale von pathologischen Formen der Verbitterung unterscheiden. Ein mittlerer Gesamtwert von 1,6 steht für »erhöhte« und ein Wert von 2,5 für »klinisch relevante« Verbitterung. Mit dem BVI (Berner Verbitterungs-Inventar) hingegen kann man Verbitterung als Persönlichkeitsmerkmal bestimmen, das bei allen Menschen mehr oder weniger stark ausgeprägt ist. Das BVI fragt mit 18 Aussagen wie »Fehler werden kritisiert, aber Engagement nicht respektiert« nach allgemeinen Einschätzungen im privaten und beruflichen Kontext. Dabei werden vier Bereiche abgedeckt. 1: emotionale Verbitterung (die subjektiv empfundene Emotion), 2: leistungsbezogene Verbitterung (das Missverhältnis zwischen Einsatz und Anerkennung), 3: Pessimismus und Hoffnungslosigkeit (die Sinnlosigkeit eigener Anstrengungen) sowie 4: Menschenverachtung (bringt Hass und Wut gegenüber anderen zum Ausdruck). Auch hier kommt eine fünfstufige Skala zum Einsatz. Die Werte werden summiert und ergeben unterschiedliche Intensitäten der Verbitterung. Mit PTED-Fragebogen und BVI schätzen Patienten ihre Gefühle selbst ein. Um das Gefühl der Verbitterung von anderen negativen Emotionen sowie eine Posttraumatische Verbitterungsstörung von weiteren Erkrankungen abzugrenzen, sollten Therapeuten ihre Patienten zusätzlich mit einem standardisierten Interview befragen. Linden, M. et al.: The posttraumatic embitterment disorder self-rating scale (PTED scale). Clinical Psychology and Psychotherapy 16, 2009; Linden, M. et al.: Diagnostic criteria and the standardized diagnostic interview for posttraumatic embitterment disorder (PTED). International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 12, 2008; Znoj, H.: BVI. Berner Verbitterungs-Inventar. Hogrefe, Göttingen, 2008

In eine ähnliche Richtung gehen die Studienergebnisse eines Teams um die Psychologin Cornelia Betsch von der Universität Erfurt. Nach Ausbruch der Pandemie befragten die Fachleute rund 1000 Personen in der so genannten COSMO-Studie in regelmäßigen Abständen zu deren Lebenszufriedenheit und psychischer Gesundheit. Dabei stellten sie fest, dass »klinisch relevante« Verbitterung in ihrer Stichprobe bis zum Winter 2021 auf 8,8 Prozent angestiegen war. Im Sommer 2020 – also bereits nach dem ersten Lockdown – lagen die Werte noch bei 5,3 Prozent.

Dass Menschen auf gesellschaftliche Veränderungen verbittert reagieren, ist keine neue Erkenntnis. Die Emotion erfasste auch viele Menschen auf dem Gebiet der ehemaligen DDR, deren Leben sich nach dem Fall der Mauer von einem Tag auf den anderen radikal änderte. Ihre Werte, Normen und Lebensweisen waren plötzlich bedeutungslos und wurden teilweise verspottet. Die anfängliche Euphorie schlug in Ernüchterung um, wenn Menschen arbeitslos wurden, ihre Lebensbedingungen sich verschlechterten und sie keine Perspektive für sich sahen. Ein Jahrzehnt nach der Wende fühlten sich viele als »Menschen zweiter Klasse« und begaben sich mit Posttraumatischer Verbitterungsstörung in Behandlung.

Als im Jahr 2014 bei einem Schiffsunglück die Fähre »Sewol« in Südkorea sank und dabei über 250 Schüler starben, reagierten laut einer Studie von Jeong-Ho Chae von der Katholischen Universität von Korea aus dem Jahr 2018 ebenfalls zahlreiche Angehörige verbittert. Grund dafür waren die Versuche der Regierung, das Fehlverhalten der Verantwortlichen zu vertuschen. Auch viele politische Auseinandersetzungen wie der Nordirlandkonflikt lassen sich nur im Kontext von Verbitterung verstehen. Die alles einnehmende Emotion steht echter Trauer im Weg, was für die um Gerechtigkeit kämpfenden Betroffenen besonders tragisch ist.

Verbitterung ist also ein recht häufiges Leiden, das ganze Bevölkerungsgruppen erfassen kann. Doch obwohl bereits Emil Kraepelin die krankhaften Ausmaße ausführlich beschrieb und Menschen mit Posttraumatischer Verbitterungsstörung enorm leiden, wird sie oft übersehen. Das könnte damit zu tun haben, dass die Reaktionen der Betroffenen auf den ersten Blick verständlich sind und für Familie und Freunde einen »guten Grund« haben. Wer wünscht sich nicht, dass der Kapitän der sinkenden »Sewol«, der mit seiner Crew als Erstes vom Schiff floh und die Kinder im Stich ließ, vor Gericht zur Rechenschaft gezogen wird? Und ist es nicht nachvollziehbar, dass ein erfolgreicher Musiker aus der ehemaligen DDR frustriert ist, wenn die staatlichen Förderungen für seine Musik auf einmal wegfallen? Es ist auch nicht schwer, sich in Stefanie F. hineinzuversetzen, die den Lockdown als »ungerecht« empfand: Schließlich war in ihrem kleinen Laden die Ansteckungsgefahr wohl tatsächlich geringer als im Supermarkt nebenan.

Manchmal übersehen deshalb sogar Fachleute, dass das eigentliche Problem nicht das zurückliegende Ereignis ist, sondern die gegenwärtige, lähmende Emotion. Bereits Kraepelin schrieb, dass die Störung oft »erst nach längerer Zeit erkannt wird, weil das gut erhaltene Gedächtnis und die Gewandtheit im Reden und Schreiben für den Beobachter die krankhaften Züge verdecken«. Da verbitterte Menschen auch andere Symptome zeigen, diagnostizieren Therapeuten oft vorschnell eine Depression.