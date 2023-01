Interozeption: Unser unbewusstes Gespür für Lügen

Zwischen Lüge und Wahrheit zu unterscheiden, ist schwierig: Die Urteile von Laien sind in der Regel kaum besser, als wenn man eine Münze werfen würde. Aber unbewusst erahnen wir offenbar doch, was Sache ist. Denn die körperlichen Reaktionen auf Lügen und wahre Aussagen unterscheiden sich, wie eine Studie in der Fachzeitschrift »Personality and Individual Differences« zeigt – nur wissen wir diese unbewussten Zeichen nicht zu lesen.

Beteiligt war unter anderem die bekannte Lügenforscherin Leanne ten Brinke von der University of Columbia in Kanada. Sie sucht schon seit einigen Jahren nach Hinweisen darauf, dass Menschen Lüge und Wahrheit unbewusst unterscheiden können. Bereits 2019 meldete sie Erfolg und stellte außerdem fest: Wer auf die eigenen Körpersignale zu hören lernt, lerne auch Lügen besser zu erkennen. Nun wollte sie gemeinsam mit weiteren Kollegen wissen, ob manche Menschen von Natur aus ein feines Gespür für ihren Körper haben – und damit auch für Lüge und Wahrheit.

Ein Test mit echten Lügen und hohem Einsatz

Dazu bat das Team zunächst rund 80 Studierende wiederholt um eine Einschätzung, ob eine Tonfolge dem gleichen Takt folgte wie der eigene Herzschlag. Wie gut ihnen das gelang, diente als Maß für die Genauigkeit, mit der sie die Signale aus dem eigenen Körper wahrnahmen – ihre Interozeption. Dann bekamen sie insgesamt 32 Videos vorgespielt, in denen Menschen logen oder die Wahrheit sagten. Dazu zählten zum einen Kandidaten einer Spielshow mit einem Preisgeld von 20 000 Dollar, die behaupteten, ihren Spielpartner nicht hintergehen zu wollen. Zum anderen handelte es sich um Menschen, die auf der Suche nach vermissten Angehörigen an die Öffentlichkeit appellierten, wobei die Hälfte von ihnen später für schuldig befunden wurde, die vermisste Person getötet zu haben. Während die Versuchspersonen die Videos schauten, wurden ihre Hautleitfähigkeit und ihre Gefäßweite gemessen.