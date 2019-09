Kosmologie: Unsichtbare Giganten im kosmischen Morgengrauen

Hubbles aufwändigstes Projekt

Seit Langem versuchen Astronomen, diese Version der kosmischen Geschichte mit Beobachtungen zu erhärten. Zwischen 2010 und 2013 richteten sie dazu das Weltraumteleskop Hubble immer wieder auf fünf verschiedene Areale des Himmels und nahmen extrem lang belichtete Bilder auf. Zusammengenommen sammelten sie vier Monate lang Lichtteilchen von 250 000 Galaxien – das umfangreichste Einzelprojekt in Hubbles langer Dienstzeit.

Die Idee dahinter: Fotografiert man Galaxien, die weit genug entfernt sind, dann sieht man diese in einem Zustand, in dem sie vor mehr als zehn Milliarden Jahren waren. Das Ergebnis ist CANDELS, der »Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey«. Es ist die bisher tiefste Durchmusterung des »Babyuniversums« zwischen kosmischem »Morgen« und »Mittag«.

Laden... © The University of Tokyo/CEA/NAOJ (Ausschnitt) ALMAs Entdeckungen | Auf Bildern des Hubble-Weltraumteleskops (links) sind die neu entdeckten Galaxien unsichtbar. Das ALMA-Observatorium sieht die weit entfernten Objekte hingegen als hell leuchtende Kleckse (kleine Bilder rechts).

An und für sich passen Hubbles Beobachtungen ziemlich gut zu den »virtuellen Universen«, die Kosmologen mit Hilfe von Supercomputern erzeugen. Eine der umfangreichsten dieser Simulationen stellten Wissenschaftler um Mark Vogelsberger vom Massachusetts Institut of Technology und Volker Springel vom Max-Planck-Institut für Astrophysik im Jahr 2018 vor: Illustris TNG. Das künstliche Universum ähnelt dem echten verblüffend gut. Zahl, Größe und Verteilung der Galaxien aus dem Computer entsprechen dem, was Astronomen am Himmel beobachten.

Modell vs. echtes Universum

Allerdings gibt es auch Abweichungen – und gerade die sind für die Experten interessant. Denn sie könnten auf Fehler in unseren Vorstellungen vom Universum hinweisen. So sagen die Simulationen beispielsweise voraus, dass es zwischen einer und drei Milliarden Jahre nach dem Urknall bereits sehr massereiche Galaxien mit sehr hoher Sternentstehung gegeben haben sollte.

Auch der Blick in den heutigen Kosmos bestätigt das: Etwa 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt (was in kosmischen Maßstäben der weiteren Nachbarschaft entspricht) treibt die Galaxie Messier 87 (M87) durchs All. Sie erlangte erst kürzlich große Berühmtheit, als Radioastronomen ein Bild des Schwarzen Lochs in ihrem Zentrum schießen konnten.

Es bringt die Masse von mehr als sechs Milliarden Sonnen auf die Waage. Damit macht es allerdings nur einen kleinen Teil von M87 aus, deren Masse Astrophysiker auf viele Billionen Sonnenmassen schätzen. Zugleich ist M87 so gut wie ausgebrannt: Neue Sterne entstehen hier kaum noch; die Sterne, die ihr Leuchten ausmachen, sind alt und kühl. Die Galaxie ist also so etwas wie ein gigantisches stellares Altenheim.