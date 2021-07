Unwetter in der Eifel: Die Faktoren hinter den vernichtenden Sturzfluten

Schwere Unwetter, Starkregen und Sturzfluten haben in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Rekordhochwasser und verheerende Zerstörungen verursacht. Besonders stark betroffen waren das Bergische Land und die Eifel. Mindestens 18 Menschen starben, mehrere Dutzend werden derzeit noch vermisst. Hinter den verheerenden Fluten steckt eine Reihe von Ursachen, die in ihrer Kombination verhängnisvoll wirkten.

Die wichtigste Rolle spielte dabei eine besonders regenträchtige Wetterlage, die uns bereits in den letzten Wochen heftige Unwetter bescherte. Über großen Teilen Deutschlands liegt schon seit einiger Zeit relativ warme und feuchte Luft, der das Tief »Bernd« zu Anfang der Woche von Südwesten noch Nachschub lieferte.

Diese Luftmasse ist labil, das heißt, sie neigt dazu aufzusteigen. Und weil es in der Höhe kälter wird, kühlt sie sich ab. Dadurch kann sie viel weniger Wasserdampf mit sich tragen, so dass Wasser kondensiert, der als Regen fallen kann. Und das ist erst der Anfang. Beim Kondensieren gibt Wasser Wärme ab, die aufsteigende Luftmasse wird relativ zur umgebenden Luft also immer wärmer, steigt immer schneller auf und gibt dadurch immer mehr Wasser ab – ein Teufelskreis, durch den die feuchtwarme Luft gigantische Mengen Regen abgeben kann.

Das Einzige, was sie dazu braucht, ist ein Anlass zum Aufsteigen, ein Umstand, der immer wieder zu Gewittern führte. Doch was am Mittwochnachmittag geschah, hatte ganz andere Dimensionen. Als das Tief Bernd von Nordfrankreich nach Osten zog, begann es die labile, feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum an seiner Nordseite nach Westen zu führen. Dort traf sie auf kühle Luft vom Atlantik. Dieses als Konvergenz bezeichnete Zusammentreffen fand in einem Streifen von etwa dem Sauerland bis in den Südosten Belgiens statt, wo sich die enormen, als Dampf gespeicherten Wassermengen entluden.