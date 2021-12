Evolution: Urahn aller Lebewesen ernährte sich von Wasserstoff

Alle heutigen Lebewesen stammen vermutlich von einem gemeinsamen Vorfahren ab, der vor mindestens 3,5 Milliarden Jahren lebte. Fachleute bezeichnen diesen hypothetischen Ahnen als »LUCA« (Last Universal Common Ancestor). Er war nach derzeitiger Kenntnis ein primitives zellähnliches Gebilde mit einem rudimentären Stoffwechsel.

LUCA stand am Anfang des Lebens und kann deshalb noch nicht über den komplexen Molekülapparat verfügt haben, den heutige Zellen besitzen und der sich im Zuge der Evolution herausbildet hat. Wie kam es also zu den ersten Stoffwechselreaktionen, die die Grundlage aller späteren Organismen bildeten? Liefen sie spontan ab oder waren sie auf Energiezufuhr von außen angewiesen? Ein Team um Jessica Wimmer von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist dem nachgegangen und kommt zum Schluss: LUCA bezog seine Energie maßgeblich aus Wasserstoff und betrieb damit einen selbstständigen Metabolismus, der keine externen Energiequellen benötigte. Die Forscherinnen und Forscher berichten darüber in der Fachzeitschrift »Frontiers in Microbiology«.

Lebensnotwendiger Stoffumsatz

Wimmer und ihre Kollegen identifizierten 402 biochemische Reaktionen, die so etwas wie den Basisstoffwechsel heutiger Zellen darstellen. Sie funktionieren bei allen Mikroben weitgehend gleich und liefern Grundbestandteile der Zelle – darunter Aminosäuren, Nukleotide (Bausteine zellulären Erbguts) und unverzichtbare Vitamine. »Experimentelle Daten und theoretische Überlegungen deuten darauf hin, dass sich diese Basisreaktionen nicht wesentlich verändert haben, seit es lebende Organismen gibt«, sagt Wimmer. Vermutlich hätten sie schon in LUCA stattgefunden.