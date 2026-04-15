Stevia & Co: Süßstoffe hinterlassen Spuren über Generationen

Zudem untersuchte das Forschungsteam die Aktivität ausgewählter Gene in Darm und Leber. Bei Mäusen, die Sucralose erhalten hatten, waren im Darm Gene stärker aktiv, die an Entzündungsreaktionen beteiligt sind, darunter Tlr4 und Tnf. Diese erhöhte Aktivität fand sich auch bei den direkten Nachkommen wieder. In der Leber war zudem das Stoffwechselgen Srebp1, das an der Verarbeitung von Fett und Zucker beteiligt ist, in allen drei Generationen weniger aktiv als in der Kontrollgruppe.

Besonders deutlich fielen die Veränderungen bei der Darmflora aus. Schon bei den Elterntieren verschob sich das bakterielle Gleichgewicht deutlich, vor allem nach Sucralose‑Konsum. Viele dieser Veränderungen tauchten auch bei den Kindern und teils noch bei den Enkeln erneut auf – ein Hinweis darauf, dass eine veränderte Darmflora zumindest teilweise über die Generationen weitergegeben wird. Stevia beeinflusste die Darmbakterien ebenfalls, aber weniger stark.

Dazu passte ein weiteres Ergebnis: Die Konzentration sogenannter kurzkettiger Fettsäuren im Kot war vermindert. Diese Stoffe – darunter Acetat, Propionat und Butyrat – entstehen durch bakterielle Verdauungsprozesse und spielen eine wichtige Rolle für Darmgesundheit, Entzündungshemmung und Stoffwechselregulation. Nach Sucralose‑Konsum blieben ihre Mengen über mehrere Generationen hinweg niedriger als in der Kontrollgruppe.