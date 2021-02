Veranstaltungstipp: Der ATT 2021 wird digital

Der Astronomische Tausch- und Trödeltreff ATT ist eine Messe speziell für Amateurastronomen und nach eigenen Angaben die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Nachdem der ATT im letzten Jahr wegen der Corona-Pandemie absagt werden musste, ist für dieses Jahr eine digitale Version im Internet geplant. »Auch wenn eine Online-Messe eine Präsenzveranstaltung und das persönliche Gespräch vor Ort niemals wird ersetzen können, wollen wir versuchen, so viel Livecharakter wie möglich in den ATT 2021 digital zu überführen«, so Claudia Henkel, 1. Vorsitzende der Walter-Hohmann-Sternwarte in Essen, die seit Jahren Veranstalter des ATT ist.

Zu diesem Zweck wurde ein Planungsteam gebildet, dem auch namhafte und langjährige ATT-Aussteller angehören. Gemeinsam verfolgt man das Ziel, erneut allen Besuchern die aktuellen Trends, neuesten Produkte und ausgesuchte Themen der Astronomie näherzubringen. Und weil der ATT diesmal ortsunabhängig ist, sollen auch Besucher, Aussteller und Referenten angesprochen werden, die mit einer Präsenzveranstaltung nicht so einfach erreicht würden.