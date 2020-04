Aerosole: Verbreitet sich Covid-19 durch die Luft?

Das reicht nach Ansicht der von der Aerosol-Ansteckung überzeugten Fachleute allerdings nicht aus, um Aerosole für sicher zu erklären: Zu viele Faktoren spielten mit hinein. Umgekehrt gestehen sie zu, dass die Hypothese vorerst wohl nicht so bald bewiesen werden kann. »Wir könnten einfach sagen, dass wir mehr Daten brauchen«, sagt Morawska. »Aber wir sollten anerkennen, wie schwierig es ist, diese Daten zu sammeln.«

Wegen dieser Unsicherheit raten Fachleute derzeit trotz der fehlenden Belege zur Vorsicht. Insbesondere raten sie dazu, Mundschutz zu tragen – obwohl die Behörden in vielen Ländern das bisher nicht ausdrücklich empfehlen. Allerdings dreht sich in einigen Ländern, darunter in Deutschland, die Stimmung pro Maskenpflicht. Das einzige Problem an der Sache: Bereits jetzt fehlen die Mundschutze in Arztpraxen und Krankenhäusern – dort wo sie am dringendsten gebraucht werden.