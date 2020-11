Quintessenz: Verdrehtes Licht liefert Hinweise auf Dunkle Energie

Im Gegensatz zur kosmologischen Konstante ist die Quintessenz »ein greifbares Medium, das auch Schwankungen unterliegen kann«, sagt Robert Caldwell, ein Kosmologe am Dartmouth College in Hannover, New Hampshire, der als einer der Ersten die Existenz der Substanz vorschlug. Die Quintessenz könnte laut Caldwell Eigenschaften haben, die zwischen denen der Materie und denen einer kosmologischen Konstante liegen. Während die kosmologische Konstante beispielsweise immer unverändert bleibt, würde seine Dichte im Lauf der Expansion immer weiter abnehmen, wenn auch nicht so schnell wie die Dichte der normalen Materie.

Quintessenz lässt sich messen – wenn es sie denn gibt

1998 machte Carroll einen Vorschlag, wie sich die Quintessenz experimentell nachweisen lassen sollte. Er machte sich dabei zu Nutze, dass das hypothetische Feld die Ausbreitung des Lichts im Raum verändert, wenn es denn existiert. Eine Gruppe unter der Leitung des theoretischen Physikers Marc Kamionkowski, jetzt an der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, berechnete dann, wie dieser Effekt in der kosmischen Hintergrundstrahlung, dem »Nachglühen des Urknalls«, entdeckt werden könnte.

Demnach sollen sich Hinweise auf die Quintessenz in der Polarisierung der Hintergrundstrahlung aufspüren lassen. Licht ist polarisiert, wenn sein elektrisches Feld nicht zufällig, sondern in einer bestimmten Richtung schwingt. Laut der Theorie müsste die Quintessenz die Richtung, in die die Polarisation zeigt, in einer Weise verdrehen, die man messen kann, indem man die Polarisation über den gesamten Himmel betrachtet.

Genau das wollen nun zwei Kosmologen erreicht haben: Yuto Minami von der Organisation für Hochenergiebeschleunigerforschung (KEK) im japanischen Tsukuba und Eiichiro Komatsu vom Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching haben dazu nach der Signatur der Quintessenz in Daten der 2013 beendeten Planck-Mission der Europäischen Weltraumorganisation gesucht.

Der Hauptzweck von Planck bestand darin, die winzigen Temperaturschwankungen der Hintergrundstrahlung über den gesamten Himmel zu kartieren, aber der Satellit hat dabei auch die Polarisation der Strahlung gemessen. Mit Hilfe einer neuen Technik, die sie vergangenes Jahr der Fachwelt vorstellten, haben Minami und Komatsu nun Anzeichen für die Quintessenz gefunden. Damit widersprechen ihre Ergebnisse denen anderer Gruppen, die in den Polarisationskarten der Hintergrundstrahlung – einschließlich jener von Planck – keine auffälligen Polarisationsmuster ausgemacht haben, sagt die Physikerin Suzanne Staggs von der Princeton University in New Jersey, deren Team den Mikrowellenhintergrund mit dem Atacama Cosmology Telescope (ACT) in Chile vermisst. Mit ihrem Team plant sie nun, die Technik von Minami und Komatsu auch einmal versuchsweise an ihren eigenen ACT-Daten auszuprobieren.

Große Auswirkungen

Das Paper sei eine schöne Analyse, aber durch das Rauschen, das in den Planck-Daten vorherrscht, könnte sie in Schwierigkeiten geraten, sagt George Efstathiou, führender Planck-Kosmologe von der University of Cambridge. Auch theoretische Physiker halten sich bedeckt. »Wenn das echt ist, wäre es eine große Sache«, sagt Carroll. Noch aber reiche die statistische Signifikanz des Ergebnisses – nur 2,5 Sigma statt der geforderten 5 – nicht aus. Die Erfahrung zeige, dass sich solche Resultate bei weiterer Prüfung oft in Nichts auflösen.