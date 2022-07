Trockenheit: Verdunstung lässt Europa austrocknen

Wie stark der Klimawandel Europa bereits jetzt verändert, sieht man am besten an einem unscheinbaren Ort zwischen Zürich und St. Gallen. Eine halbe Autostunde entfernt von Zürich liegt in einem kleinen Tal auf 754 Meter Höhe die Forschungsstation Rietholzbach, benannt nach dem Rinnsal, das das Tal durchfließt. Dort blickt Sonia Seneviratne in den Boden – und fand einen Weg, das sonst Unsichtbare sichtbar zu machen. Die Umweltphysikerin von der ETH Zürich sah schon vor 20 Jahren jenes Drama kommen, das sich derzeit in Deutschland und Europa abspielt: Der Boden wird immer trockener. Und das liegt keineswegs nur am fehlenden Regen.

Seneviratnes Mitarbeiter Dominik Michel biegt in einen Feldweg ein, nach 100 Metern stellt er das Elektroauto ab. Es ist Mittag, die Sonne sticht, links neben dem Feldweg sieht man einen renovierten Bauernhof, rechts die umzäunte Station, in der Ferne bimmelt eine Kuhglocke. Die Forscher gehen durch das Tor zu einer in den Boden eingelassenen Stahlluke. In drei Meter Tiefe ist es kühl und dunkel. An der Wand hängt ein schwarzes Wählscheibentelefon, daneben ein rotes Display. In der Ecke steht die entscheidende Komponente dieses Kellers: das Lysimeter.

Das zylindrische Gerät ist zweieinhalb Meter hoch, zwei Meter breit und ragt in den Raum hinein. Es steht auf drei Betonsäulen, ausgestattet mit drei Waagen, so genannten Wägezellen. Unten tropft Wasser heraus, das Sickerwasser. Alle fünf Minuten wird gewogen. So ermittelt das Lysimeter den Wasserhaushalt des Bodens: Er registriert, wie viel Regen ins Erdreich sickert und wie viel Wasser an der Oberfläche verdunstet. Die empfindlichen Instrumente registrieren jede Gewichtsänderung. »Sieht aus wie ein riesiger Blumentopf«, scherzt Sonia Seneviratne. Doch dieser Blumentopf misst eine Größe, die niemand sieht, die aber immer wichtiger wird: die Verdunstung, genauer gesagt, die Evapotranspiration.