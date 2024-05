75 Jahre Grundgesetz: »Ein Durchbruch in nur 13 Tagen«

»Mit ihrer cleveren, aber auch oberlehrerhaften Art gingen die Bayern den anderen Teilnehmern mitunter auf die Nerven«

Artikel 23 war es dann, der 1990 die Wiedervereinigung ermöglichte. Aber gehen wir noch einmal zurück nach Bayern und Herrenchiemsee. Dass der Verfassungskonvent ausgerechnet dort tagte, lag wohl nicht allein am malerischen Ambiente?

Nein, das wohl nicht. Die Einladung war ein strategischer Schachzug der bayerischen Landesregierung.

Dadurch brachten sie unter anderem ihren Staatssekretär Anton Pfeiffer als Leiter des Konvents in Stellung, die Bayern reisten auch direkt schon mit einem eigenen Entwurf für eine Verfassung an. Wie viel Bayern steckt im Grundgesetz?

Mit ihrer Landesverfassung waren die Bayern längst keine Ausnahme mehr. Etliche Länder hatten damals bereits eigene Verfassungen. Und von etlichen waren die Erarbeiter zum Konvent angereist. Nun weiß man allerdings: Wer schreibt, der bleibt. Deshalb haben die Bayern ihren eigenen Entwurf für eine Verfassung mitgebracht und immer wieder darauf verwiesen, dass sie dieses und jenes bereits dazu geschrieben hätten. Mit dieser cleveren, aber auch oberlehrerhaften Art gingen sie den anderen Teilnehmern mitunter auf die Nerven, die ihre eigenen Erfahrungen und Interessen hatten.

Eine größere Rolle für die Nachwelt spielte letztlich jedoch der Umstand, dass mit dem Vorsitzenden Pfeiffer ein Bayer den Konventsbericht redigiert hat. Er hat das nicht allein getan, trotzdem sind da manchmal Dinge etwas akzentuiert worden, die in den Diskussionen eigentlich offener geblieben waren. Es rutschten auch hier und da Kommentare hinein, die vielleicht nicht die volle Zustimmung von allen Teilnehmern erhalten hätten. Insgesamt war aber vor allem der ausformulierte Grundgesetzentwurf eine gewaltige Leistung, die von allen erbracht wurde.

© Peter Kneffel / dpa / picture aliance (Ausschnitt) Ausstellung im historischen Sitzungssaal | Uta Piereth (links) erläutert den zum Festakt anlässlich des 75. Jahrestags des Konvents angereisten Ehrengästen die Ausstellung: dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der bayrischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner, dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender.

Warum stimmte Bayern dann später als einziges Bundesland gegen das Grundgesetz?

Die Deutungen sind unterschiedlich. Die einen sagen, dass die Stimmung im Bayerischen Landtag nicht grundsätzlich gegen das Grundgesetz war, doch man sah, dass zu wenig föderalistische Elemente – insbesondere bei der Finanzverwaltung – durchgesetzt wurden. Die andere Sicht akzentuiert innenpolitische Probleme. Man wusste, dass das Grundgesetz auch ohne die Zustimmung des Bayerischen Landtags gelten würde, also konnte man sich quasi mit einem Veto als stark eigenständig innerhalb der neuen Bundesrepublik positionieren und so in Bayern innenpolitisch Punkte sammeln, ohne die neue Verfassung auf Bundesebene zu gefährden.

Beim Herrenchiemseer Konvent waren Frauen – von einer Justizangestellten abgesehen – nur als Sekretärinnen oder Ehefrauen vertreten. Und auch im Parlamentarischen Rat saßen gerade einmal vier Frauen. Welche Rolle spielten sie bei der Ausarbeitung unserer Verfassung?

Das ist wirklich sehr auffällig. Wir können nicht beurteilen, wie stark der Einfluss der elf mitreisenden Ehefrauen war. Susanne Suhr, die Frau des Berliner Abgeordneten, war Journalistin und am Konvent dabei. Es ist also kein Wunder, dass ihr Mann Otto Suhr zu denen gehörte, welche die Rechte von Frauen in den Entwurf einpflegen wollten. Die explizit ausformulierte Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau schaffte es erst durch Elisabeth Selbert, die im Parlamentarischen Rat saß, ins Grundgesetz.

Vorher waren Frauen sozusagen nur »mitgemeint«?

Ein Fokus der Konventsteilnehmer lag darauf, dass sich das, was unter den Nationalsozialisten möglich geworden war, nämlich die abgründige Verletzung aller Menschen- und Grundrechte, nicht mehr wiederholen konnte. Dass jeder Mensch Würde besitzt, ihm Freiheitsrechte zustehen und er individuelle Abwehrrechte gegenüber dem Staat besitzt. Diese Annahme denkt alle Menschen – also auch Frauen – mit, es wurde aber nicht explizit ausgesprochen. Die Tatsache, dass diese Grundrechte nun an die oberste und erste Stelle gesetzt wurden und auch für den Staat und Gesetzgeber bindend waren, war ein Durchbruch.

Beim Verfassungskonvent von Chiemsee saß der ehemalige KZ-Häftling Hermann Brill neben NS-Täter Justus Danckwerts, um gemeinsam an einer demokratischen Verfassung zu arbeiten. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit vorstellen?

Auch innerhalb des Museumsteams waren wir darüber erstaunt. Von der NS-Vergangenheit einiger Teilnehmer wussten wir, bei anderen haben wir es durch unsere Recherchen erfahren. Es war erst nicht klar, an wie vielen Stellen Täter und Opfer scharfkantig aufeinandergestoßen sein müssen. Wir sind alle Historikerinnen und Historiker, aber keinem von uns wäre deutlich aufgefallen, dass dieser Umstand explizit angesprochen oder dass die Teilnehmer sich gegenseitig blockiert hätten.

Hermann Brill, der als Widerstandskämpfer im KZ Buchenwald inhaftiert war, hat zwar immer wieder gemahnt, dass sich die Verbrechen des NS nie mehr wiederholen dürften. Doch im Prinzip wurde nach vorne geschaut. Es ist erstaunlich, dass Menschen wie Danckwerts oder der Abgeordnete Badens, Theodor Maunz, ihre vormaligen ideologischen Ausrichtungen in den Verfassungsberatungen nicht mehr durchscheinen ließen.

Laut einer Umfrage sieht die Mehrheit der Befragten im Rechtsextremismus und -populismus die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland. Gleichzeitig ist das Vertrauen in unsere Verfassung groß – berechtigterweise? Ist das Grundgesetz den neuen Herausforderungen gewachsen?

Ich glaube, dass vieles, wie der wehrhafte Charakter, sehr gut im Grundgesetz angelegt ist. Aber: Es reicht nicht. Die größte Gefahr, die ich auch in der Begegnung mit Museumsbesuchern bemerke, ist das Sichausruhen, die Selbstverständlichkeit; dieses »Wir besitzen diese Rechte doch sowieso«. Das stimmt nicht. Wir müssen alle dafür Sorge tragen, dass bestimmte Dinge nicht verharmlost oder unterdrückt werden. Auch der Gesetzgeber ist gefragt, hier und da nachzujustieren, damit keine Unterhöhlung des Systems stattfindet. Die im Grundgesetz festgeschriebenen Rechte und Werte sind keine Selbstverständlichkeit.