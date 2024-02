Verhalten: Fischkatze auf Abwegen

Asiatische Fischkatzen (Prionailurus viverrinus) sind geschickte Jäger am und im Wasser – und ihre Hauptbeute besteht daher auch aus Fischen und anderen aquatischen Lebewesen. Fotofallen, die im Nordosten Bangladeshs aufgestellt wurden, zeigen aber eine ganz andere, bislang eher unbekannte Seite der Raubtiere: Sie klettern für ihre Verhältnisse hoch in Bäume und erlegen dort Vögel direkt am Nest. Dieses zuvor noch nicht so beobachtete Verhalten beschreiben Wissenschaftler um Muntasir Akash von der Universität Dhaka in »Mammalia«.

Mit den Kameras wollte das Team eigentlich Vogelkolonien überwachen, in den verschiedene Arten zusammen brüten und ihren Nachwuchs großziehen. Während der 282 Tage, in denen die Infrarotkameras aktiv waren, fotografierten sie auch 19 Mal Fischkatzen in zwei verschiedenen Brutkolonien, obwohl diese sich an erhöhter Stelle in der Vegetation befinden. Einmal erbeutete eine der Katzen eine junge Kleinscharbe Fischkatzen besitzen ein wasserabweisendes, zweischichtiges Fell sowie halb einziehbare Krallen und teilweise mit Schwimmhäuten versehene Vorderpfoten, mit denen sie ihre Beute jagen, die zu etwa drei Vierteln aus Fischen besteht. Auch ihr Gebiss ist an diese eher glitschige Nahrung angepasst, viele andere Merkmale hat sie jedoch mit ihren Verwandten gemeinsam, die deutlich stärker landgebunden sind.