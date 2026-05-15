Verhalten: Wer hinter den verstümmelten Kegelrobben steckt

Die Insel Sable vor der kanadischen Ostküste beherbergt die weltweit größte Kinderstube an Kegelrobben (Halichoerus grypus): Bis zu 80 000 Jungtiere kommen hier jeden Winter auf die Welt. Doch seit den 1980er-Jahren beobachten Wissenschaftler immer wieder brutal verstümmelten Nachwuchs mit Wunden, die aussehen, als hätte jemand mit einem großen Korkenzieher das Fleisch verstümmelt. Teilweise zählten Beobachter Hunderte tote Jungtiere in einer Saison. Izzy Langley von der University of St. Andrews und ihr Team haben nun herausgefunden, wer hier am Werk war: die eigenen Artgenossen.

Erwachsene Männchen fallen dabei über die teils erst Neugeborenen, teils älteren Jungtiere her und fügen ihnen die verheerenden Wunden zu, die meist im Bereich der Schnauze beginnen und sich dann korkenzieherartig bis zur Brust durchziehen und bis auf die Knochen reichen. Hinweise auf ein derartiges Verhalten hat es bereits früher gegeben, etwa aus Schottland oder von Helgoland. Zudem erbeuten und fressen Kegelrobben auch Seehunde oder Schweinswale. Doch galten diese Ereignisse eher als Einzelfälle, während sie auf Sable in größerem Maßstab beobachtet wurden: 2025 entdeckten Wissenschaftler an einem einzigen Tag 359 Kadaver mit den charakteristischen Verletzungen. Als Verursacher galten hier Haie, die vor der Küste Jagd auf unerfahrene Kegelrobben machen, oder Schiffspropeller, in die Tiere aus Versehen geraten.

Doch 2024 beobachtete Langley im Rahmen einer anderen Studie, wie ein ausgewachsenes Männchen ein Jungtier attackierte, was ihr Interesse weckte. Zusammen mit ihrem Team suchte sie anschließend zweimal wöchentlich die Kolonie nach charakteristisch verstümmelten Kadavern ab und analysierte die Wunden. Immer wieder zeigten sich dabei die Abdrücke starker Fangzähne oder Spuren von Krallen, wie sie sich an den vorderen Flossen der Kegelrobben finden. Damit wühlten die Tiere geschickt im Blubber, der Speckschicht, welche die Meeressäuger als Schutz gegen die Kälte ausbilden.