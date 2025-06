Schwertwale: Orcas mit Marotten

Modeerscheinungen feiern hin und wieder ein Comeback. Daran ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Auch der Kopfschmuck, der zuletzt 2024 in den Medien die Runde machte, war bereits vor fast vier Jahrzehnten en vogue. Doch dieses Accessoire unterschied sich wesentlich von grellen Leggins, bunten Sneakern oder anderen schrillen Trends aus den Achtzigern: Es handelte sich um einen toten Lachs, den ein Schwertwal (auch Orca genannt) auf Kopf und Schnauze trug.

Ein weiterer Trend unter Orcas wurde einige Jahre lang ebenfalls vor der Westküste der USA in der Nähe von British Columbia beobachtet: Junge Männchen schubsten immer wieder Garnelen- und Krabbenfallen von Fischern herum, obwohl solche Schalentiere nicht auf ihrem Speiseplan stehen. »Sie wickeln sich in die Leinen, nehmen Krabbenkörbe oder Garnelenfallen in den Mund und bringen sie an andere Orte«, sagte Jared Towers, Direktor von Bay Cetology in Kanada, 2022 gegenüber dem »Discover Magazine«. Es scheint keinen offensichtlichen Grund für dieses Verhalten zu geben.

Die inzwischen wohl bekannteste »Marotte« ist das Rammen der Ruder von Segelbooten. Wann sie begann, lässt sich nicht genau sagen – die ersten Fälle wurden 2020 in der Meerenge von Gibraltar zwischen Spanien und Marokko berichtet. Seither kam es zu etlichen weiteren Vorfällen im Atlantik vor Portugal, Spanien und Frankreich. Bis heute dokumentierte man fast 700 solcher Zusammenstöße mit Schwertwalen, in mindestens sieben Fällen sanken die dabei demolierten Boote. Insgesamt ließen sich 16 Individuen identifizieren, die bei den Interaktionen beteiligt waren. Sie gehören zu einer Population von 39 Tieren – den so genannten iberischen Orcas, die zwischen dem Norden der Iberischen Halbinsel und der Straße von Gibraltar leben.

Die engste Stelle der Meerenge liegt vor Tarifa, einem Städtchen am südlichsten Zipfel Spaniens. Es ist der 18. Juni 2024, der Himmel ist leicht wolkenverhangen, eine angenehme Brise weht. Vom »Levante«, einem für die Gegend typischen, starken Ostwind, ist heute nichts zu spüren. Im Hafen sitzen Touristen im Halbkreis auf Plastikstühlen und lassen sich etwas über eine bevorstehende Whalewatching-Tour der Stiftung Firmm (siehe »Stiftung Firmm«) erzählen: vor allem über die verschiedenen Meeressäuger, die es hier in der Straße von Gibraltar zu sehen gibt. Dazu gehören neben Pottwalen und Finnwalen auch Grindwale und Schwertwale, die beide zur Familie der Delfine gehören. Ausgewachsene Orca-Männchen können fast zehn Meter lang werden bei einem Gewicht von bis zu zehn Tonnen, die Weibchen sind um einiges kleiner und leichter.

In ihren Familien herrschen eine komplexe soziale Struktur und Organisation. In der Regel handelt es sich um so genannte Matrilinien, bei der das älteste Weibchen die Herde anführt. Innerhalb der Gruppe sind die Bindungen entlang der weiblichen Verwandtschaftslinie besonders stark. »Wahrscheinlich werden Jagdstrategien und andere Verhaltensmuster primär von der Mutter gelernt«, sagt der Meeresbiologe Volker Deecke von der University of Cumbria in England in einem Videotelefonat. Jede Familie hat ihre eigenen Rufe, spricht also quasi einen eigenen Dialekt. »Wie bei Menschen aus Berlin oder Hamburg, die man anhand ihrer Sprache unterscheiden kann, gelingt das auch bei Schwertwalen aus verschiedenen Familien«, erklärt Deecke, der die Tiere und insbesondere ihre Akustik seit 1992 erforscht.

Stiftung Firmm Die Stiftung Firmm (Foundation for Information and Research on Marine Mammals) wurde vor 26 Jahren von der Schweizerin Katharina Heyer gegründet. Damals war sie eine erfolgreiche Handtaschendesignerin, des Lebens im »Hamsterrad« aber überdrüssig. Zu jener Zeit war es kaum mehr als ein Gerücht, dass vor der Küste Südspaniens Wale anzutreffen sind. Nach einem dortigen Urlaub und einer Begegnung mit den Meeressäugern gründete sie Firmm und widmete ihr Leben dem Schutz und der Erforschung dieser Tiere. Laut eigener Auskunft nehmen pro Jahr mehr als 25 000 Gäste an den Ausfahrten vor der Küste Tarifas teil. Während der Tour dokumentiert die Crew Sichtungen von Orcas, notiert die erkannten Individuen, den Zeitpunkt und die genaue Position. Unterscheiden lassen sich einzelne Individuen anhand von Merkmalen auf der bis zu zwei Meter langen Rückenfinne sowie ihrer charakteristischen schwarz-weißen Färbung. Zur Identifizierung und um Verletzungen zu dokumentieren, werden Fotos geschossen. Forschungsgruppen, die die iberische Orca-Population untersuchen, erhalten dann alle diese Informationen. Im Rahmen des Gesprächs mit einem Meeresbiologen von Firmm wurde der Autor auf eine Walbeobachtungstour eingeladen.

Orcas geben ihr Wissen, etwa über die Bedeutung von Lauten oder Jagdtechniken, über Generationen hinweg weiter. Umweltveränderungen können aber dazu führen, dass rasche Anpassungen notwendig sind. Dann werden bestimmte Kenntnisse innerhalb einer Generation übermittelt. Fachleute bezeichnen das als vertikalen beziehungsweise horizontalen Wissenstransfer. »Orcas können voneinander lernen und einander kopieren, wir sprechen von sozialem Lernen«, sagt Deecke. »Sobald eine Tierart über diese Fähigkeit verfügt, dann gibt es auch eine Kultur inklusive Trends. Wenn ein Individuum irgendwas macht, das interessant aussieht, dann wird es nachgeahmt. Wird es langweilig, verschwindet das Verhalten wieder.« Solche Modeerscheinungen bringen in der Regel keinen ersichtlichen evolutionären Vorteil. »Killerwale haben Marotten, die kommen und gehen, und sie sind oft bei bestimmten Geschlechts- und Altersklassen einer Population am weitesten verbreitet«, so Jared Towers laut »Discover Magazine«.

Den »Lachshut« zum Beispiel beobachtete man erstmals im Sommer 1987 bei einem Orca-Weibchen im Puget Sound, einer Meerenge im Nordwesten des US-Bundesstaats Washington. Etliche Tiere derselben Familie und dann auch von anderen Gruppen der »Southern Residents«, einer Population im nordöstlichen Pazifik, ahmten das Verhalten nach und machten es vor der Küste Kaliforniens zum »letzten Schrei«. Nach fünf bis sechs Wochen war der Trend wieder passé. In den darauffolgenden Jahren wurde die Mode noch vereinzelt gesehen, bevor sie ganz verschwand. Weshalb sie vor Kurzem plötzlich wieder auftauchte, ist unklar.

Vielleicht erfanden die Meeressäuger den Trend schlicht wieder neu. So wird spekuliert, dass heranwachsende Tiere das Verhalten eher zufällig entdecken, wenn sie spielerisch das Jagen und den Umgang mit Beute lernen. »Jungtiere schauen zunächst bei der Jagd zu und werden langsam herangeführt«, erklärt Tamara Narganes Homfeldt, Meeresbiologin bei der Organisation »Whale and Dolphin Conservation.

Wie zum Beispiel der junge Orca-Bulle »Alder« aus der Gruppe der »Northern Residents«, der bereits 2019 dabei beobachtet wurde, wie er einen toten Lachs auf der Nase trug. Die Mutter des Elfjährigen hatte den Kadaver immer wieder vor dessen Maul platziert. Er nahm die Beute auf und interagierte mit ihr. Vielleicht probierte der Teenager schlichtweg herum, um Erfahrungen zu sammeln. Und dabei entdeckte er das Lachs-Balancieren. Hätten nun andere Artgenossen das Verhalten nachgeahmt, wäre es möglicherweise erneut trendy geworden. Aber bislang blieb es bei Einzelfällen.

So wie derartige Gewohnheiten jeweils nur in einer bestimmten Gruppe von Schwertwalen auftreten, betrifft das bisweilen auch ihre Jagdtechniken und ihr Fressverhalten. »Jede Population hat einen sehr spezifischen Nahrungserwerb – fast genauso wie bei menschlichen Kulturen mit Jägern, Sammlern und Ackerbau«, sagt Deecke. Der Speiseplan ist ebenfalls unterschiedlich. Einige Gemeinschaften fressen nur Fische, andere nur Meeressäuger. Und manche sind auch regelrechte Feinschmecker: Bei ihnen stehen etwa Haileber oder Blauwalzunge hoch im Kurs. Womöglich schmecken diese Körperteile besonders gut, auf jeden Fall sind sie aber nährstoffreich, was den Verzehr aus evolutionärer Sicht sinnvoll macht.

Um ihre Beute zu erlegen, haben unterschiedliche Orca-Populationen ihre eigenen, oftmals raffinierten Methoden entwickelt: So erzeugen Familien in der Antarktis einen Wellengang, indem sie koordiniert schwimmen. Die Wellen werfen Robben von Eisschollen, woraufhin die Jäger zuschnappen. Andere Herden erbeuten weitaus größere Grau- und Blauwale, indem sie ihr Opfer von seiner Gruppe trennen und es unter Wasser halten, bis es ertrinkt. Schwertwale in den Küstengewässern Argentiniens wiederum lassen sich absichtlich mit einer auflaufenden Welle beinahe stranden, um junge Seelöwen oder Seeelefanten im flachen Wasser zu schnappen. Die nächste Welle trägt sie wieder ins tiefere Wasser zurück. »Die Orcas suchen die Beutetier-Kolonien bevorzugt dann auf, wenn die Jungtiere unabhängig werden und zum ersten Mal ins Meer gehen«, sagt Deecke.