Psychedelika: Nach einem Trip fühlt sich die Welt anders an

Die Veränderungen hingen eng mit der Intensität von mystischen Erfahrungen zusammen, wie dem Gefühl »einer lebendigen Präsenz in allen Dingen«, stellten die beiden Forscher fest. »Es ist nicht klar, warum das so ist: ob es sich dabei um eine angeborene Wirkung der Droge oder um kulturelle Faktoren handelt«, sagt Sandeep Nayak in einer Pressemitteilung. Psychedelika könnten ihre Wirkung beispielsweise über vermehrte Neuroplastizität entfalten. Bei Kindern sei »eine breite Zuschreibung von Bewusstsein« normal; sie werde erst später unterdrückt oder verlernt. Weil die halluzinogenen Substanzen das bewusste Erleben in ungewöhnlicher Weise verändern, werde vermutet, sie könnten sogar Einblicke in die Natur des Bewusstseins selbst bieten.

Eine andere Realität hinter der physischen Welt?

Die Erwartungen an die Droge könnten ebenfalls zu ihrer Wirkung beitragen; dies sollte in künftigen Studien kontrolliert werden, wie Nayak und Griffiths einräumen. Die vorliegende Studie erfasste Veränderungen außerdem nur retrospektiv. Doch eine Längsschnittstudie beobachtete 2021 bereits einen ähnlichen Sinneswandel. Das Team um Christopher Timmermann vom Imperial College London hatte auf einer Forschungsplattform Erwachsene angeworben, die Halluzinogene wie Psilocybin, Meskalin oder LSD einnehmen wollten. Die Befragung vorher und nachher zeigte: Ihre Weltsicht veränderte sich in Richtung metaphysischer Überzeugungen wie »Es gibt eine andere Realität oder Dimension hinter der physischen Welt«. Auch hier hielten die neuen Überzeugungen langfristig an.