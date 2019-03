Nikab und Burka: Verhüllung in der Forschung

Im Gespräch sagt sie, es gäbe philosophisch gesehen gerade an Universitäten durchaus das Ideal, von Angesicht zu Angesicht kommunizieren zu können. Die Frage aber sei, ob diesem Ideal wirklich durch ein Verbot nachgeholfen werden könne. Im Gegenteil könnten sich negative Folgen für die Kommunikation ergeben, da die Betroffene sich in der Ausübung ihrer Religiosität und auch in ihrer Würde als Person behindert fühlen würde. »Wird so etwas aufoktroyiert, führt dies nicht dazu, dass die Kommunikation entspannter oder leichter wird.«

Betrachtet man das Argument fehlender mimischer Kommunikation gerade im universitären Kontext genauer, zeigt sich, wie wenig das Phänomen der Kommunikation mit Frauen in Nikab wissenschaftlich untersucht ist. Empirische Studien zu dem Thema finden sich so gut wie keine. In einer Veröffentlichung über die niederländische Debatte um Gesichtsschleier von 2009 in der Zeitschrift »Social Anthropology« schreibt die Anthropologin und Islamwissenschaftlerin Annelies Moors, dass Interviews mit Mitarbeitern ihrer Universität in Leiden ein interessantes Paradoxon hervorgerufen hätten. Wenn die Mitarbeiter allgemein über das Thema sprachen, kamen sie immer wieder auf das Problem der Kommunikation zu sprechen. Während sie jedoch von ihren persönlichen Erfahrungen berichteten, fielen keinerlei Hinweise auf Kommunikationsprobleme mit den Studentinnen. Stattdessen sei es ihnen wichtiger gewesen, den fehlenden Willen zur Anpassung bei den Studentinnen zu kritisieren.

Hinter dem Visier

Moors spricht in diesem Zusammenhang von dem »Visiereffekt«. Wird man beobachtet, ohne selbst den Beobachtenden sehen zu können, ist Letzterer in einer Machtposition. Als Frauen würden die Nikabträgerinnen damit das westliche Gesellschaftskonstrukt untergraben, wonach Männer Frauen ansehen und Frauen sich ansehen lassen. Als muslimische Frauen würden diese noch stärker das vorhandene Machtgefälle in Frage stellen. Dies, so Moors, erkläre die starken negativen Assoziationen, die viele mit dem Gesichtsschleier hätten.

Tatsächlich argumentiert auch Mathias Rohe, Rechts- und Islamwissenschaftler der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg mit dem Visiereffekt, wenn auch indirekt. »Wenn jemand als stiller Beobachter in einem Raum sitzt und selbst alles sehen kann, aber nichts an Kommunikation gibt, schafft das an der Uni eine Unruhesituation, die nicht tolerierbar ist«, sagt er. Aus rechtlicher Sicht müsse man zwischen dem öffentlichen und dem institutionellen Raum unterscheiden. In letzterem gälten gesonderte Bedingungen. Während es im öffentlichen Raum wünschenswert wäre, dass alle Menschen eine mimische Kommunikation zulassen, könne man dies hier nicht erzwingen.

Laden... © rcfotostock / stock.adobe.com (Ausschnitt) Vermummung | Kommunikation von Angesicht zu Angesicht ist nach Ansicht vieler Fachleute ein zentraler Aspekt der universitären Lehre. Viele Dozentinnen und Dozenten sehen es deswegen als kontraproduktiv an, wenn Studierende mit verhülltem Gesicht an Vorlesungen und Prüfungen teilnehmen.

Im institutionellen Raum hingegen sei die Lage anders. »Die Universität lebt vom Austausch. Hier ist also die Kommunikation nicht nur wünschenswert, sondern auch notwendig, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen«, so Rohe. In Bayern ist schon seit 2017 ein Gesetz in Kraft, das eine Verhüllung landesweit an Hochschulen verbietet. In einer Stellungnahme schreibt Rohe dazu: »Wer aus welchen Gründen auch immer darauf besteht, sich weitestgehend der Kommunikation mit anderen zu verschließen, ist an einer Hochschule in Deutschland fehl am Platz.« Seiner Meinung nach ist die Einschränkung von Grundrechten, nämlich dem Recht auf Religionsfreiheit, in diesem Fall gerechtfertigt.

Vielleicht wichtiger als rechtliche Aspekte sind aber die möglichen sozialen Konsequenzen: Agnès de Féo ist Sozialwissenschaftlerin an der École des Hautes Études en Sciences Sociales und Filmemacherin. Sie hat mit mehr als 150 verschleierten Frauen in Frankreich Interviews geführt und diese zum Teil über zehn Jahre lange begleitet. In einer Studie im Jahr 2018 hat sie die Interviews stellenweise qualitativ ausgewertet.

Kleidungsstücke und ihre Deutungen

Im Gespräch sieht sie das Argument der fehlenden Kommunikation in Schulen und Universitäten durchaus als gerechtfertigt an. »Es kommt hier aber sehr darauf an, wie so ein Verbot kommuniziert wird«, sagt sie. Begründe man ein Verbot mit der Notwendigkeit zur mimischen Kommunikation, könne das wahrscheinlich von den meisten Nikabträgerinnen akzeptiert werden. Wichtig sei aber ein Gespräch miteinander und dass die Argumentation die Betroffenen nicht diskreditiere.

Gibt es aber noch ein anderes Argument für ein Verbot von Gesichtsschleiern? Die Vizepräsidentin der Universität Kiel Pistor-Hatam gibt selbst einen Hinweis: »Für mich ist der Nikab kein Zeichen von Religiosität, sondern ein Zeichen von Fundamentalismus und Ideologie.« Einen Unterschied zwischen dem Tragen eines Nikabs und eines Kleidungsstücks, das aus medizinischen Gründen das Gesicht verhüllt, läge klar in dem ideologischen Hintergrund, den der Gesichtsschleier repräsentiere.