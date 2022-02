Verhütung: Die Pille ist in Verruf geraten – zu Recht?

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Thrombose – wie hoch ist das Risiko?

Am längsten bekannt ist das erhöhte Risiko, eine venöse Thrombose zu entwickeln. Hierbei bilden sich Blutgerinnsel in einer Vene, wodurch das Gefäß verstopfen kann. Am häufigsten passiert dies in den tiefen Bein- oder Beckenvenen. Die Folge können Schwellungen und Schmerzen sein. Gefährlich wird es, wenn sich Teile des Blutgerinnsels lösen und in den Blutstrom gelangen. Wandern sie beispielsweise in die Lunge, können sie dort eine Lungenembolie verursachen. Zu spät erkannt, sind solche Thromboembolien mitunter tödlich.

Die Höhe des Thromboserisikos hängt jedoch von der Sorte der Pille ab. Zu dieser Einschätzung gelangt das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), das in Deutschland die Sicherheit von Arzneimitteln bewertet. Ein Blick in die Studienlage zeigt: Normalerweise entwickeln in einem Jahr zwei von 10 000 Frauen eine Venenthrombose. Von 10 000 Frauen, die eine Pille der ersten oder zweiten Generation nehmen, sind es bereits fünf bis sieben Fälle. Bei der Pille der dritten oder vierten Generation steigt die Zahl auf neun bis zwölf betroffene Frauen an.

Aus diesem Grund rät das BfArM Frauenärzten dazu, immer erst die Präparate mit dem geringsten Risiko zu verschreiben, also solche mit den Gestagenen Levonorgestrel, Norgestimat oder Norethisteron. Nur wenn die nicht vertragen werden, sollten andere Pillen zum Einsatz kommen. Zudem sei es wichtig, Nutzerinnen sorgfältig über das Risiko zu informieren und über erste Anzeichen einer Thrombose aufzuklären. Hierfür hat das BfArM auch eine »Patientenkarte« entwickelt, die Zusammenhänge in einfacher Sprache darlegt. Zudem müssen persönliche Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht, Gerinnungsstörungen oder familiäre Gefäßerkrankungen abgeklärt werden.

Werden diese Vorgaben befolgt, hält Gynäkologin Scharrel das Risiko für absolut vertretbar. Besonders, wenn man bedenke, dass allein die Schwangerschaft das Thromboserisiko um ein Vielfaches erhöht. Studien zeigen außerdem, dass das Risiko im ersten Jahr der Einnahme am höchsten ist und danach immer weiter sinkt. Scharrel rät Frauen deshalb dazu, die Pille nicht je nach Bedarf abzusetzen und dann wieder damit anzufangen, da mit jedem Mal auch erneut das Thromboserisiko steigt. Frauen, die trotz Risikofaktoren mit der Pille verhüten möchten, empfiehlt sie die Monopräparate. Denn der größte Teil der Thrombosegefahr ergebe sich durch das Östrogen, welches in Monopillen nicht enthalten ist.