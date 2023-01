Verhütung: Wirkstoff lässt Spermien an der Eizelle abprallen

Zur Befruchtung kommt es nur, wenn ein Spermium mit der Eizelle verschmilzt. Ein Wirkstoff, der diesen Vorgang verhindert, wäre also ein guter Kandidat für ein Verhütungsmittel. Und genau einen solchen haben nun Fachleute um Celia Santi von der Washington University School of Medicine in St. Louis entdeckt. Details dazu schildern sie in der aktuellen Ausgabe von »PNAS«.

Bereits bekannt war, dass die Verschmelzung nur geschieht, wenn sich die Spannung an der Oberfläche des Spermiums ändert. Dazu muss ein so genannter Ionenkanal aktiv werden, der im richtigen Moment Kaliumionen aus der Zelle schleust. Welcher Kanal im Spermium diese Aufgabe übernimmt, war aber bislang noch offen.

Santi und Kollegen testeten nun zahlreiche Wirkstoffe auf der Suche nach Substanzen, die diese Ionenkanäle lahmlegen. Bei einem Molekül mit der Bezeichnung VU0546110 hatten sie Erfolg. In Tests zeigten sie: Diese Substanz hemmt ganz gezielt einen Ionenkanal namens SLO3; daraufhin kommt es nicht zu den zum Verschmelzen nötigen Vorgängen. Offenbar ist SLO3 also der verantwortliche Kanal.