Verlorene Arten: Wiederentdeckt nach über 20 Jahren

Das Team um de Roland verlagerte die Expedition dann rasch in diese Region, wo man tatsächlich am Neujahrstag 2023 endlich auch einen Blick auf den Vogel werfen konnte. Einen Tag später gelangen dann sogar Bilder der Art, die offensichtlich andere Lebensraumansprüche hat, als bislang vermutet: Die beiden beobachteten Vögel verbrachten die meiste Zeit in dichter Vegetation in Flussnähe, vermutlich auf der Suche nach Insekten und anderen Beutetieren im feuchten Unterholz.

»Wenn Sianakamadagaskarsänger immer Gebiete in der Nähe von Fließgewässern bevorzugen, könnte dies erklären, warum die Art so lange übersehen wurde«, sagt der an der Expedition beteiligte John Mittermeier, Direktor des Programms für verschollene Vögel. »Bei der Vogelbeobachtung in tropischen Wäldern geht es vor allem darum, auf Vogelstimmen zu lauschen, und so neigt man natürlich dazu, sich nicht in der Nähe von reißenden Flüssen aufzuhalten, wo man nichts hören kann.« Weitere Untersuchungen zur Brutzeit sollen klären, ob es noch andere Gebiete gibt, in denen die Art überlebt hat. Schließlich wurden bereits große Teile der Regenwälder Madagaskars zerstört.